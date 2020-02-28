«Николаев на грани экологической катастрофы», - Невенчанный рассказал о мировой практике производства биогаза

Депутат Николаевского областного совета от «ОПЗЖ» Максим Невенчанный опубликовал видео, в котором подробно рассказал о своей поездке в Турцию на мусоросортировочную линию в город Измир и отметил важные моменты, которые необходимо внедрять в Николаеве.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Так депутат отмечает, что в Николаеве катастрофическая ситуация с мусором и уже сейчас нужно решать ее.

«Сегодня важнейший вопрос для всего города - это экологическая катастрофа, на грани которой мы находимся. Потому что долгие годы мы нераздельно собирали мусор, а просто кучами вывозили на свалку. Там происходят гнилостные процессы, которые и могут вскоре вызвать катастрофу. Поэтому важно создать линию такого же рода, как мы видим в Турции. Второй момент - необходимо внедрить программу раздельного сбора мусора. И стимулировать горожан раздельно собирать мусор. Что представляет из себя мусорораздельный комбинат можно увидеть в видео. Посмотрите и решите насколько нам необходимо внедрять подобные технологии у нас в городе», - отметил депутат.

Также депутат отметил, что многие ему возражают в вопросе сортировки мусора, а отмечают, что стоит начать с переработки.

«Многие мне пишут, что у нас в Украине и Николаеве переработки нет. Так вот, хочу ответить, следующее: первое. Мусор - это сырье, которое мы еще не научились разделять и перерабатывать. Сейчас это делают вручную на свалке и продают;

второе. Перерабатывают не сам мусор, а уже разделённые фракции. Бумагу, металл, пластик, стекло и органику;

третье. Прежде чем начать перерабатывать, необходимо отделить фракции. И тогда мусора больше нет. Это уже не мусор, а сырье;

и четвертое. Сырье, после сортировки, у нас не только в Украине, но и в Николаеве повторно перерабатывают. При этом не очень выгодно перерабатывать только стекло. Также нет повсеместной практики производства биогаза, у нас только вставляют трубу и выкачивают. В то время, как в той же Турции с помощью гнилостных бактерия газ производят!» - пишет Невенчанный.

Напомним, что ранее депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный уже призвал власти Николаева разработать «мусорную стратегию».