Конституционный суд признал ограничение льгот ветеранам, которые утвердил Кабмин, неконстуционным

Конституционный суд признал неконституционным ограничение льгот ветеранам, которые утвердил Кабинет министров.

Об этом говорится в решении суда 3-р/2020, передаёт LB.

Решение выносилось по конституционному представлению 46 народных депутатов относительно конституционности отдельного положения п. 26 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса.

Суд признал неконституционным этот пункт в части, которая предусматривает, что нормы и положения статей 12, 13, 14, 15 и 16 закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» применяются в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования.

Этими положениями предусмотрены льготы участникам боевых действий и лицам, которые к ним приравнены, лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам войны, лицам, на которых распространяется действие закона, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной.

Суд отметил, что государство не может в одностороннем порядке отказаться от обязательства по социальной защите лиц, которые уже выполнили свой долг перед государством по защите его суверенитета и территориальной целостности.

В то же время невыполнение государством социальных обязательств в отношении ветеранов войны, лиц, на которых распространяется действие закона №3551, подрывает доверие к государству.

«Ограничение или отмена льгот для ветеранов войны, лиц, на которых распространяется действие закона №3551, без равноценной их замены или компенсации является нарушением обязательств государства по социальной защите лиц, которые защищали родину, и членов их семей. В случае изменения правового регулирования приобретенные указанными лицами льготы или иные гарантии социальной защиты должны быть сохранены с обеспечением возможности их реализации», – отмечается в решении КС.

Конституционный Суд пришел к выводу, что кодексом нельзя вносить изменения в другие законы Украины, останавливать их действие или отменять их, а также устанавливать другое (дополнительное) законодательное регулирование отношений, отличное от того, которое является предметом специального регулирования другими законами.

Также суд считает, что установление пунктом 26 раздела VI «Заключительные и переходные положения» кодекса другого, чем в статьях 12, 13, 14, 15 и 16 закона №3551, законодательного регулирования отношений в сфере предоставления льгот ветеранам войны вызывает юридическую неопределенность при применении указанных норм кодекса и закона, не соответствует Конституции. Решение КС является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что парламент поддержал право силовиков и военнослужащих на получение статуса участника боевых действий.