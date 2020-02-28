Нардеп от «Слуги народа» ворвался на сессию Мелитопольского горсовета и залез на стол, протестуя против завышенных тарифов на тепло

В четверг, 27 февраля, нардеп от «Слуги народа» Владимир Крейденко вместе с помощниками блокировал трибуну Мелитопольского горсовета, а потом залез на стол, чтобы отстраниться от окруживших его местных депутатов.

Об этом свидетельствуют видео, обнародованные в YouTube.

На некоторых из роликов видно, как депутата не хотят пускать в зал заседаний горсовета, поэтому он силой открывает дверь и пропускает в помещение своих сторонников. Также на видео запечатлено, как помощница нардепа обливает водой вступившего с ним в спор мужчину. Как позже заявляет Крейденко, его документы тоже облили.

На последнем из видео Крейденко силой снимают со стола рядом с трибуной, куда он залез, чтобы, видимо, отстраниться от окруживших его противников.

Сам нардеп в Facebook сообщал, что его визит в горсовет связан с «проблемой завышенных тарифов на тепло, которые местные власти не хотят снижать, хотя все законные основания для этого им были предоставлены Кабмином».

Напомним, На Днепропетровщине избиратели освистали и едва не побили нардепа от «Слуги народа» Коптелова, который был советником главы Николаевской ОГА.