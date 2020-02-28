«Ситуация недопустима, будем инициировать изменения в бюджет», - министр Бородянский о возможном отключении «UA:Суспільне»

Министр культуры молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский отреагировал на сообщение об аресте счетов Национальной общественной телерадиокомпании.

Об этом он написал в Telegram.

«Ситуация с возможным отключением из-за долгов телеканала UA: Общественное недопустима», — подчеркнул Бородянский.

По слова министра, его ведомство вместе с Министерством финансов приняло решение о приближении финансирования.

«Сумма, которая заблокирована в Швейцарии, вернется в бюджет и МКМС (министерство культуры, молодежи и спорта. — Ред.) будет инициировать изменения в бюджет по увеличению финансирования Общественного вещателя на сумму уплаченного долга за счет возвращенных из Швейцарии средств, что обеспечит устойчивость развития Общественного вещателя», — сообщил Бородянский.

Напомним, 28 февраля Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила, что ее счета арестованы, а работа заблокирована. Счета арестованы по иску компании "Евроньюс", которой предшественники общественного вещания, Национальная телекомпания Украины, задолжала 10,5 млн евро.