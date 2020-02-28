В Николаевском облсовете рекомендовали ОГА распределить средства на дороги одинаково для каждого района

В Николаевском облсовете 27 февраля прошла комиссия по вопросам инфраструктуры и транспорта, на которой решили рекомендовать управлению инфраструктуры распределить часть средств на дороги пропорционально каждому району.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили собственные источники в облсовете.
Как известно, на все коммунальные дороги из Госбюджета Николаевщине выделили 556 миллионов гривен. По требованию главного распорядителя – Укравтодора, средства в ОГА распределили следующим образом:
- 227 миллионов на строительство и реконструкцию дорог;
- 135 миллионов – текущий и средний ремонт;
- 111 миллионов – текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание дорог;
- 73 миллиона – капитальный ремонт дорог;
По информации источника, 27 февраля депутаты заседали не долго и быстро пришли к тому, чтобы распределить около 300 миллионов из 556 на каждый район одинаково - приблизительно по 19 миллионов.
«Учитывая второй пункт этой рекомендации областной государственной администрации до 2 марта предоставить областному совету новый соответствующий перечень, в котором распределение средств государственной субвенции будет осуществлен пропорционально для каждого района Николаевской области с учетом существующей проектно-сметной документации и первоочередности проведения работ по капитальному и среднему текущему ремонту в сумме, в среднем, по 19 миллионов на каждый район», - сказано в рекомендации.
Стоит отметить, что комиссия прошла без представителей облгосадминистрации и прессы. При этом, в рекомендации также указано, что 3 марта пройдет еще одно заседание комиссии, на которое главе ОГА Александру Стаднику рекомендовали позвать профильного заместителя Александра Коваленко и исполняющего обязанности начальника управления инфраструктуры Сергея Сикорского.
Также отметим, что тот перечень, который Сикорский предоставил депутатам на комиссии 14 февраля, является согласованным профильным заместителем Александром Коваленко и "Укравтодором".
Напомним, ранее депутаты-члены комиссии по вопросам инфраструктуры Николаевского областного совета во главе с председателем областного совета Викторией Москаленко и главами районов два часа обсуждали перечень коммунальных дорог на ремонт за средства из Государственного бюджета, но так и не пришли ни к какому решению.