В Николаевском облсовете рекомендовали ОГА распределить средства на дороги одинаково для каждого района

фото из архива В Николаевском облсовете 27 февраля прошла комиссия по вопросам инфраструктуры и транспорта, на которой решили рекомендовать управлению инфраструктуры распределить часть средств на дороги пропорционально каждому району.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили собственные источники в облсовете.

Как известно, на все коммунальные дороги из Госбюджета Николаевщине выделили 556 миллионов гривен. По требованию главного распорядителя – Укравтодора, средства в ОГА распределили следующим образом:

- 227 миллионов на строительство и реконструкцию дорог;

- 135 миллионов – текущий и средний ремонт;

- 111 миллионов – текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание дорог;

- 73 миллиона – капитальный ремонт дорог;

По информации источника, 27 февраля депутаты заседали не долго и быстро пришли к тому, чтобы распределить около 300 миллионов из 556 на каждый район одинаково - приблизительно по 19 миллионов.

«Учитывая второй пункт этой рекомендации областной государственной администрации до 2 марта предоставить областному совету новый соответствующий перечень, в котором распределение средств государственной субвенции будет осуществлен пропорционально для каждого района Николаевской области с учетом существующей проектно-сметной документации и первоочередности проведения работ по капитальному и среднему текущему ремонту в сумме, в среднем, по 19 миллионов на каждый район», - сказано в рекомендации.

Стоит отметить, что комиссия прошла без представителей облгосадминистрации и прессы. При этом, в рекомендации также указано, что 3 марта пройдет еще одно заседание комиссии, на которое главе ОГА Александру Стаднику рекомендовали позвать профильного заместителя Александра Коваленко и исполняющего обязанности начальника управления инфраструктуры Сергея Сикорского.

Также отметим, что тот перечень, который Сикорский предоставил депутатам на комиссии 14 февраля, является согласованным профильным заместителем Александром Коваленко и "Укравтодором".

Напомним, ранее депутаты-члены комиссии по вопросам инфраструктуры Николаевского областного совета во главе с председателем областного совета Викторией Москаленко и главами районов два часа обсуждали перечень коммунальных дорог на ремонт за средства из Государственного бюджета, но так и не пришли ни к какому решению.