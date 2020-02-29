«Зважені та щасливі»: Губернаторы Николаевской, Херсонской и Одесской областей предложили Кабмину запустить «спецоперацию» по борьбе с перегрузами на дорогах

Главы Херсонской, Николаевской и Одесской облгосадминистраций обратились к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой утвердить спецоперацию «Зважені та щасливі», которая предусматривает ряд мероприятий для осуществления габаритно-весового контроля.

Об этом губернатор Николаевщины Александр Стадник рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

В письме, которое три главы ОГА послали Гончаруку, премьеру говорят о своей идее и просят провести совещание и утвердить план мероприятий.

«Для полного уничтожения коррупции и существенного повышения эффективности габаритно-весового контроля мы предлагаем провести ряд системных специальных мероприятий в мае-июне 2020 года в рамках спецоперации под рабочим названием «Зважені та щасливі» совместно с правоохранителями, сотрудниками «Укртрансбезопасности», международными партнерами и общественными организациями», - сказано в письме.

Как отметил Стадник в комментарии «Преступности.НЕТ», он и его коллеги хотят объединить три области одной дорогой и замкнуть ее габаритно-весовыми комплексами.

— Мы хотим объединить полностью юг – Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области. Мы хотим подумать, как разработать такой план, чтобы объединить одной скоростной дорогой, которая уже есть, построить дорогу от Херсона через Николаев в Одессу скоростную, двухстороннюю. (…) Мы хотим замкнуть полностью электронными весовыми комплексами, которые будут непосредственно контролировать весь этот участок, - сказал Стадник.

Губернатор добавил, что таким образом сохранится дорога.

— Когда будет контрольный вес на машине и не будет перегруза, будут хорошие дороги, мы сохраним дорогу, мы будем, как минимум, ездить по хорошим дорогам и будут все зважені і щасливі, - добавил глава ОГА.

Напомним, в Николаевской области суд утвердил соглашение о признании виновности в злоупотреблении влиянием относительно Сергея Арестова, попавшегося на сборе взяток с обещанием повлиять на работников «Укртрансбезопасности», приговорив его к штрафу в сумме более 21 тысячи гривен.