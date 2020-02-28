Зеленский созвал внеочередное заседание Рады - на повестке дня кадровый вопрос Кабмина, несколько законов и отчет силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады, которое состоится в 16:00 4 марта.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Отметим, что в среду в Верховной Раде нет вечерних заседаний.

"Согласно распоряжению главы Верховной Рады Украины от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины. Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины созывается на 16 часов 4 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Аппарат Верховной Рады Украины должен обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания и проинформировать народных депутатов о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем.

Во внутреннем чате президентской фракции было опубликовано следующее сообщение:

"Коллеги, прошу в среду не планировать день до вечера. Будет внеочередная сессия ВР по кадровым вопросам. Пока никаких решений по кадрам не принято, все решения будут обсуждаться и приниматься на фракции."

Озвучили официальную информацию и в Офисе президента. Пресс-служба ОП сообщила, что Президент Украины Владимир Зеленский направил Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента.

"Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и вопрос по Кабинету Министров Украины. Кроме того, Президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

По данным источников ZN.UA, темой внеочередного заседания станут кадровые изменения в правительстве. При этом пока никаких решений по кадрам не принято, все решения будут обсуждаться и приниматься во время заседания фракции "Слуги народа". Также депутаты, якобы, должны рассмотреть:

1. Проект Закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

2. Проект Закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений относительно Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил).

3. Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции" (2 чтение).

4. Проект Закона о ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержки усиление морской безопасности и обороны Украины.

5. Кадровые вопросы (правительство).