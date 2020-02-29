В России проходят акции в память о политике Борисе Немцове: «Заказчик убийства должен сидеть» ОНЛАЙН

В Москве 29 февраля началась акция, посвященная пятой годовщине убийства политика Бориса Немцова.

Об этом сообщает «Медуза».

Участники акции пройдут маршем от Страстного бульвара к проспекту Академика Сахарова. По данным «Белого счетчика», к началу шествия на Страстном собрались 14,4 тысячи человек. В голове колонны растянут баннер «Заказчик убийства должен сидеть».

По оценкам корреспондента «Новой газеты», в марше участвуют около десяти тысяч человек. Уже утром по заявленному маршруту стояли автозаки.

«Это будет политический марш, основная цель которого – требование сменяемости власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов, за это он отдал свою жизнь», - указано в приглашении на событие в фейсбуке.

Многие пришли с политическими лозунгами: «Нет политическим убийствам», «Свободу политзаключенным», «Борись за конституцию». Этот марш также во многом посвящен требованиям прекратить «московское дело», дело «Сети» и освободить политических заключенных.

Акции памяти Бориса Немцова ранее состоялись в некоторых других городах России, включая Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург и Воронеж. В Санкт-Петербурге на шествие собрались около 2,5 тысячи человек.

На акции памяти Бориса Немцова в Санкт-Петербурге задержаны около пяти человек. Причиной задержаний стали плакаты, которые несли участники акции.

По информации «Фонтанки», для обеспечения безопасности акции задействовали 800 росгвардейцев, спецтехнику, в том числе, автозаки и «Тигр», который судя по номерам, привезли из Петрозаводска.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. За убийство осудили пятерых выходцев из Чечни. Никто из них в суде не признал вины. Заказчик преступления до сих пор не установлен.