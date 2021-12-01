«Это вынужденное решение»: Глава Николаевской ОГА заявил, что не хочет закрывать интернаты для детей, но это госпрограмма по реорганизации

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что закрытие детских интернатов – это вынужденный шаг, на который он идти не хочет, но того требует Государственная реформа.

Об этом шла речь в понедельник, 13 декабря, в ходе его годового отчета, сообщает «Преступности.НЕТ».

Отвечая на вопрос депутата Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа –«За жизнь» Татьяны Демченко о том, зачем их вообще закрывать, глава ОГА отметил, что это не его желание.

— Не перекладывайте ответственность депутатов на мою политическую волю. Есть программа децентрализации и реорганизации, которая должна реформировать в сфере образования, в том числе, в учебных заведениях. Это закон, который надо выполнять. Хочу я этого или нет. Вы думаете, я хочу закрывать или реорганизовывать какие-то учреждения? Не хочу, - сказал Ким.

Он также сказал Демченко предлагать по существу, а не просто говорить о том, что интернаты закрывать нельзя.

— Моя позиция – я не хочу этого делать, я вынужден. Политической воли до этого не было это делать, все игрались в политику, заигрывали с электоратом. Это вынужденное решение для меня и очень неудобное. Мое предложение к вам – предлагайте. Но не так: «Не закрывайте школы!», а где деньги взять? Забрать у других детей или снять с медиков? Дайте письменное предложение письменно с бюджетом, - добавил Ким.

В то же время, заместитель главы ОГА Александр Трайтли, который отвечает за направление образования, объяснил, что здания, где находились интернаты, переходят на баланс громад, и могут использоваться только по целевому назначению.

— Ни одного интерната как помещение мы не закрываем. Все здания, интернаты в которых мы ликвидируем, мы передаем в ОТГ, и, согласно Закону об образовании, эти здания могут быть использованы исключительно по целевому назначению, то есть предоставление образовательных услуг или услуг в сфере медицины, или услуг в сфере социальной защиты, - сказал Трайтли.

Также он отметил, что депутаты облсовета до последнего затянули этот вопрос, в том числе и передачу профессионально-технических училищ, которые за годы пришли в негодность.

— Дотянули до последнего. До последнего момента депутаты не хотели принимать никаких решений. Также было с нашими ПТУ. Два ПТУ, я лично видел, развалились, потому что не было никаких капитальных вложений, а были чрезвычайные ситуации и мы не могли выделить деньги из резервного фонда. Спасибо, что наконец-то приняли волевое решение, и мы можем обновлять наши профессионально-техничные учреждения в нашей области, - добавил замглавы ОГА.

Напомним, в Николаевской областной государственной администрации рассказали, что будет с профессиональными техническими училищами, которые, спустя три года, все же приняты на баланс области.