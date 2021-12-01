Зарплата без результата: почему у Николаева есть деньги, но они не работают?

Одно дело, когда все не очень хорошо, а на то, чтоб это изменить, нет денег. Гораздо сложнее объяснить отсутствие результатов, когда финансы есть. Именно с такой ситуацией на протяжении последних лет сталкиваются чиновники мэрии Николаева. Этот бюджетный год не стал исключением, ведь по состоянию на начало декабря в городском бюджете остаются неиспользованными сотни миллионов гривен. При этом проблемные крыши, лифты, дороги и прочие важные для комфортной жизни вещи переходят в полуразрушенном состоянии в строки бюджета на следующий год.

Предлагаю в коротком материале посмотреть, на что были потрачены деньги николаевцев, кто из бюджетных распорядителей справился с выполнением плана лучше остальных, а также узнать, влияет ли получаемая зарплата чиновников на их результативность.

КТО ТРАТИТ ДЕНЬГИ И НА ЧТО?

Помимо коммунальных предприятий, в Николаеве есть 21 структурное подразделение, которое тратит деньги. При этом сами чиновники, за свою зарплату, в большинстве своем, выполняют работу тендерного комитета. Ведь работ как таковых они не выполняют, а озеленение, ремонтные работы, строительство новых объектов они заказывают у частных фирм. Такой функционал актуален для департамента ЖКХ, администраций районов, управления капитального строительства. Эти структуры, обычно, имеют наибольшие суммы на выполнение указанных задач.

Еще часть чиновников занимается оказанием услуг горожанам. То есть предоставляют сервис – это и земельное управление, которое помимо прочего выдает информацию о том, как можно использовать те или иные земельные участки, заключает договора пользования, и департамент архитектуры, и департамент предоставления административных услуг.

Как и в других городах, в Николаеве наибольшие суммы уходят на образование. Для нашего города это почти четверть всего бюджета. Это если коротко о ключевых проблемах, которые решает Николаевская мэрия. Дальше будет о деньгах, которые за решение перечисленных задач получают чиновники.

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РАСХОД БЮДЖЕТА В ЛИЦАХ И ЦИФРАХ

Итак, управляет делами исполнительного комитета Николаевского городского совета Андрей Волков. Его структурное подразделение, по состоянию на начало декабря, потратило только 60% всех денег, которые были “зарезервированы” за исполкомом. Речь идет о чуть более 306 миллионах гривен из 507. Лучше всего в исполкоме справились с выделением денег на пополнение уставного капитала коммунальных предприятий.

В свою очередь управление образования, возглавляемое Анной Лычко, на которое выделили в бюджете львиную долю денег, благодаря государственной субвенции, выполнило план расходов на 82 процента. Лучше всего подчиненные Лычко смогли потратить саму субвенцию (100%), хуже всего вышло потратить деньги, которые выделялись на закупку нового инвентаря и оборудования. Из 8 миллионов гривен было потрачено чуть более половины миллиона.

Что касается управления здравоохранения, которое курирует Ирина Шамрай, то здесь из 156 миллионов гривен потратили 116. После того, как создали Национальную службу здоровья, которая стала напрямую финансировать медучреждения, бюджет горздрава стал в разы меньше. Несмотря на это, процент “освоения” бюджета управления здравоохранения составил чуть более 73%.

Директором департамента труда и социальной защиты населения является Сергей Василенко, под руководством которого смогли потратить почти 80% всего бюджета – из 240 миллионов гривен потратили 191. Здесь аналогично управлению образования хуже всего нашли применение капитальным расходам – лишь 20% финансирования.

Управлением по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета руководит Юрий Любаров. Вместе со своими подчиненными он потратил почти 87% бюджета.

Управление по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета с конца марта 2021 года возглавляет Ирина Бондаренко. Ее команда смогла потратить только 83% от запланированного. В случае с расходованием денег на приобретение нового оборудования и инвентаря, показатель бюджетных затрат показал менее 10%.

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета на сегодня курирует исполняющая обязанности директора Наталья Осецкая. До сентября ДЖКХ руководил Сергей Коренев, однако после сентябрьского задержания на границе детективами НАБУ по подозрению в хищениях 26 миллионов гривен при реконструкции Соборной площади он попросил мэра Николаева Александра Сенкевича временно отстранить его от занимаемой должности. Показатель трат бюджета этого структурного департамента составил 46,5%. То есть за месяц до конца года, в департаменте смогли потратить менее половины от тех денег, которые были выделены на ремонты дорог, крыш, лифтов и прочих объектов сферы ЖКХ.

Директором департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета является Владимир Алексеев. Здесь потратили еще меньше, чем в ДЖКХ – около 42%. Худший результат у показателя “капитальные ремонты”.

Бывший советник мэра Александр Поздняков главенствует в управлении капитального строительства Николаевского горсовета. Некоторое время назад на УКС передали почти все задачи по организации капитальных ремонтов и строительству новых объектов. С этой задачей, по состоянию на начало декабря, справились в части бюджетных трат на 43%. Наибольший процент использования средств показала статья расходов на реставрацию исторических и культурных памяток – около 91%.

Департамент градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета возглавляет главный архитектор Андрей Цымбал. Он вместе со своим департаментом смог потратить 61% из положенных денег, показав стопроцентное выполнение расходной части в виде командировок. Худший показатель у статьи “исследования и выполнение региональных и государственных программ”.

Управлением государственного архитектурно-строительного контроля руководит Елена Туова. Ее подчиненные показали результат освоения в размере почти 87%. При этом хуже всего были потрачены деньги на приобретение оборудования и инвентаря.

Начальником управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета является Александр Герасименя. Здесь результат почти 76%. Аналогично департаменту архитектуры, наилучший показатель у затрат на командировки.

Мкртыч Мкртчян возглавляет управление коммунального имущества Николаевского городского совета и он смог потратить чуть более 76% всех полагающихся подразделению денег. Наименьший показатель затрат на командировки. Он составил 6%.

Владислав Белан является директором департамента по предоставлению административных услуг и его структурное подразделение за 11 месяцев потратило почти 84% годового бюджета. Худшие показатели опять же у капитальных затрат – всего 14%.

Управлением земельных ресурсов Николаевского городского совета руководит Мария Горишня. Вместе с подчиненными она выполнила план почти на 77%. Процент потраченных денег на экономическую деятельность – чуть более 3. В то время как на зарплаты управления потратили 85,6% от того, что было запланировано.

Департамент финансов Николаевского городского совета находится под руководством Веры Святелик. Здесь смогли найти применение 75,4% финансирования. Худший показатель опять же у приобретения нового оборудования и инвентаря, а также со статьей “Обслуживание долговых обязательств” (возможно, они уплачиваются в конце года).

Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета возглавляет депутат горсовета Андрей Ермолаев. Тут с капитальными тратами справились практически на 100%.

Что касается руководителей районных администраций, то Александр Береза – глава Центрального района, Виктор Дмитрук – Заводского района, и Александр Цуканов, который курирует Корабельный район, показали похожие результаты. Вместе с подчиненными они потратили от 71 до 75% из тех денег, которые могли потратить. А вот Анна Ременникова, которая руководит Ингульской райадминистрацией, показала наихудший результат из четырех администраций районов. Она смогла найти применение всего лишь 61% бюджетных средств. При этом худший результат в “освоении” денег на капремонты вверенной ей территории. Здесь справились всего лишь на 11%.

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"ЭТО ТЕБЕ, ЭТО МНЕ, ЭТО СНОВА МНЕ, ЭТО ОПЯТЬ МНЕ. КАК Я, СЕБЯ НЕ ОБДЕЛИЛ?"

Для чего так много и подробно в этом тексте написано о том, кто возглавляет те или иные управления? Все дело в том, что забывая тратить деньги на то, ради чего были созданы все структурные подразделения, чиновники Николаевской мэрии никогда не забывали выплатить зарплаты. Естественно, себе.

Безусловно, когда потратили меньше, чем было запланировано, допустим, сэкономив на коммунальных платежах, – это прекрасно. Также прекрасно, как возможная экономия на закупках. Но, чтоб понимать насколько сильно не окупаются николаевцам нанятые ими менеджеры, давайте сравним показатель “освоения” затрат на зарплаты и показатель расходов на развитие города. Впечатляет. Не правда ли?

Интерактивная графика доступна по ссылке.

Стоит отметить, что ситуация, когда деньги скапливаются на конец года складывается еще и по той причине, что деньги в бюджет поступают неравномерно. Но так происходит повсеместно, и, почему-то в других городах местная власть находит возможности договориться с подрядчиками. В Николаеве же начатые проекты просто перекочевывают вместе с деньгами на следующий год.

Предположу, что не менее интересным будет выглядеть и итоговая таблица за год, где будет видно, как в декабре, усиленными темпами тратились деньги на то, что не успели потратить за 11 предыдущих месяцев. Особенно учитывая то, что на работы могут повлиять и погодные условия, которые в результате могут повлиять на качество работ. Но это уже совсем другая история.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Почему же так сложилось, что деньги вроде у города и есть, но их не направляют на ремонты, благоустройство и создание более комфортного пространства? Предположу, что основная проблема в том, что за последние несколько лет вся полнота власти перешла в несколько рук. И, когда в середине августа, по этим рукам тихо шлепнули детективы НАБУ, то уверенность тех, кто умело расставил своих людей немного пошатнулась. С публичной арены незаметно удалились первые лица города, а те, кто привык ждать указаний растерялись. И, не зная, как поступать, просто продолжили получать положенную заработную плату, не задумываясь над решением задач, которые за них обычно решали те, кто знал, на какие деньги какого подрядчика нужно завести.

Над материалом работала Александра Ющишена, специально для Преступности.НЕТ