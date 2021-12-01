Реконструкция больниц, ледовая арена, четырехполосная трасса на Одессу: Губернатор Ким рассказал о планах на следующий год

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким рассказал о планах на 2022 год, среди которых реконструкция и строительство ряда объектов.

Об этом шла речь в понедельник, 13 декабря, в ходе годового отчета, сообщает «Преступности.НЕТ».

Как уже ранее сообщалось, глава ОГА планирует реконструировать две больницы – Николаевскую областную клиническую и областную детскую.

— Это 1,2 миллиарда гривен, в рамках программы Президента у нас будут две современные больницы в нашей области, и почти половина этой суммы – это оборудование. Это не только ремонт, - сказал Ким.

Также в 2022 году собираются реализовать строительство четырехполосной трассы в Одессу.

— Я о ней мечтал всегда. Это очень сложное задание. Благодаря нашему народному депутату Негулевскому вопрос двинулся с мертвой точки. Сейчас дорога поделена на пять участков. Уже есть тендеры на проектирование, - отметил глава ОГА.

Помимо этого, в 2022 году планируют реконструировать Николаевский академический русский художественный драматический театр, а средства для этого взяли с выделенных ранее на проект реконструкции Старофлотких казарм. На то время программы «Большая реконструкция» еще не было, теперь же в ОГА ищут возможность внести этот объект в программу вместе с Николаевским высшим государственным музыкальным училищем и гимназией №2.

Также в будущем году собираются реконструировать территорию яхт-клуба.

— В рамках его есть строительство новой спортивной школы для детей, их переселят со старого здания, там условия негодные для того, чтобы дети учились, - сказал Ким.

Помимо этого, есть планы по обновлению пяти детско-юношеских спортивных школ, Николаевского профессионального спортивного колледжа, а также строительства Ледовой арены и urban парка. Все эти проекты должны реализовать за средства из Государственного бюджета.

— Это не только планы, это задания от Офиса Президента, чтобы мы их реализовали в следующем году, - добавил глава ОГА.

Напомним, ранее Виталий Ким рассказал об итогах 2021 года на должности главы Николаевской областной государственной администрации и поделился планами на следующий рабочий год.