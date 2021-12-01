«Этого не стоит делать»: Глава Николаевской ОГА Ким выступил против отделения от облбольницы Центра гемодиализа

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким считает, что создавать из отделения гемодиализа и нефрологии Николаевской областной клинической больницы отдельный Центр не стоит, так как это он не сможет существовать.

Об этом он сказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

По словам Кима, облгосадминистрация будет руководствоваться мнением членов комиссии по вопросам медицины Николаевского областного совета.

— Позиция облгосадминистрации – опираться на мнение специалистов и профессионалов, которыми являются члены комиссии. Они там и разбираются, и выводы будут общими, - сказал Ким.

Сам же он считает, что делать Центр из отделения не стоит, так как сам по себе он не сможет себя содержать. Помимо этого, по мнению главы ОГА, не стоит руководствоваться желанием «определенных лиц», когда речь идет о создании нового КНП.

— Моя личная позиция – я знаю, что отдельное отделение гемодиализа есть только в Киеве на территории Украины, я слабо верю, что отдельно оно может существовать и зарабатывать деньги, если отбросить постоянную необходимость затраты. Это мое мнение. Я за то, чтобы развиваться, но за то, чтобы это не было желанием определенных лиц, потому что «я хочу, давайте это делать». Я подхожу к этому с точки зрения системы – как оно должно работать в системе, вне зависимости от того, кто этим руководит. Это должны быть люди… Предприятия не должны быть успешными, потому что там есть такой-то руководитель. Они в принципе должны быть успешными, вне зависимости от того, кого ты туда назначишь. Мое мнение – я думаю, что этого не стоит делать, - отметил Виталий Ким.

Напомним, в июне профильная комиссия Николаевского областного совета по вопросам медицины также воздержалась от голосования за отделение нефрологии и диализа от КНП «Николаевская областная клиническая больница» в отдельное КНП.

Спустя полгода, 10 декабря в Николаевском областном совете еще раз не решили, что делать с вопросом создания из отделения гемодиализа Николаевской областной клинической больницы отдельного Центра.