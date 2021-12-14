Украина и Германия ведут переговоры относительно разблокировки закупок вооружения через НАТО

Украина ведет переговоры с Германией о том, чтобы она не блокировала закупки Украиной вооружения через механизмы НАТО.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».

– У нас действительно идут определенные дискуссии с некоторыми членами Альянса относительно того, как эта вся система будет функционировать. Но я убежден, что мы должны говорить об этом с ними сейчас на двустороннем уровне, как дипломаты. Потому что я не считаю, что это нерешаемая задача: мы вполне можем решить ее на переговорах, - сказал Кулеба.

– Вчера мы с госпожой Анналеной Бербок (глава МИД ФРГ, - ред.) обсуждали этот вопрос и сошлись на мысли, что дипломатических переговоров будет достаточно для того, чтобы искать решение для любых ситуаций, - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica отметил, что Германия помешала поставкам по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем в Украину.

– Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, которое защищается от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх, - сказал он.

По информации Bild, именно Германия по инициативе Ангелы Меркель воспользовалась своим правом вето и отменила поставку столь необходимого Украине оружия: 20 комплексов для уничтожения дронов у Литвы и 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett у США. По просьбе Меркель к решению Германии присоединился и Амстердам, поскольку канцлер якобы не хотела, чтобы Германия была единственной страной, выступающей против вооружения Украины.

Bild сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита Ангелы Меркель в Киев в августе 2021 года обратился к канцлеру с просьбой снять вето с поставок оружия Украине, на что получил категорический отказ. Тогда Меркель безапелляционно заявила, что это «исключено», поскольку Германия остается верна принципу запрета на поставки вооружения в регионы, где идет война.

Лишь за несколько дней до окончания своего срока полномочий Меркель частично пошла на уступки на фоне эскалации конфликта Россией возле границ Украины. В конце ноября Германия сняла вето в отношении комплексов для уничтожения дронов и Украина таки получит 10 из 20 заказанных комплексов.

Напомним, 26 октября Украина впервые применила на Донбассе ударные беспилотники Bayraktar TB2, ранее закупленные в Турции. Беспилотник ударил по батарее российских боевиков, которая обстреляла село Гранитное и разрушила дома мирных жителей. Из-за обстрела со стороны наемников РФ погиб один украинский военный. В МИД Германии и Франции заявили об обеспокоенности в связи с эскалацией конфликта на Донбассе и применением беспилотника Bayraktar украинской армией.