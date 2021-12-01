В Беларуси оппозиционера Тихановского приговорили к 18 годам тюрьмы

Суд в Гомеле во вторник, 14 декабря, приговорил блогера и оппозиционера Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима.

Об этом сообщает BBC.

Суд также вынес приговоры фигурантам так называемого «дела Тихановского»: баллотировавшийся на пост президента в 2010 году политик Николай Статкевич получил 14 лет колонии, блогер Игорь Лосик - 15 лет, член инициативной группы по выдвижению Светланы Тихановской на президентские выборы Артем Саков - 16 лет, модератор соцсетей проекта «Страна для жизни» Дмитрий Попов - 16 лет и блогер Владимир Цыганович - 15 лет колонии.

Заседание суда проходило в закрытом режиме на территории СИЗО в Гомеле.

По данным следствия, Тихановский и другие фигуранты дела длительное время занимались подготовкой к массовым беспорядкам в Беларуси. Суд над обвиняемыми начался в июне этого года и проходил в закрытом режиме: адвокаты находились под подпиской о неразглашении тайны следствия.

Тихановскому было предъявлено обвинение по четырем статьям уголовного кодекса: организация массовых беспорядков; организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, воспрепятствование осуществлению избирательных прав и разжигание ненависти.

«Блогер через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей. Своими высказываниями он разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности», - пишет новостное агентство «Белта».

Адвокат Тихановского сообщил о намерении обжаловать приговор.

В день оглашения приговора Сергею Тихановскому его супруга Светлана Тихановская, которую белорусская оппозиция и страны Запада считают победителем на состоявшихся в 2020 году президентских выборах, опубликовала видеообращение в своем телеграм-канале.

«Год, 20, 100 лет - это незаконно, это не то, с чем можно мириться, - заявила Тихановская. - Поэтому, комментируя его так называемый приговор, я буду задавать себе только один вопрос: что я буду делать с этой новостью? Я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов белорусов», - сказала она.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая 2020 года во время сбора подписей за выдвижение в президенты Светланы Тихановской. Выдвижение его самого заблокировал ЦИК: Тихановский отбывал административный арест и не мог лично зарегистрировать свою инициативную группу.

Тихановскому 42 года, около 15 лет он занимался предпринимательством в сфере видеосъемок. Видеоблог «Страна для жизни» он начал вести весной 2019 года. Клипы с таким же названием – «Страна для жизни» - распространяло и государственное белорусское телевидение. В отличие от официальных телевизионных, клипы Тихановского в YouTube рассказывали о коррупции, произволе чиновников, недовольстве людей.

Во время поездок по белорусским городам Тихановский вел онлайн-трансляции, приглашая людей, которые резко высказывались о действующей власти. Видео под названием «Женщина сказала всю правду про Лукашенко из г. Глубокое» собрало около 900 тысяч просмотров. Блог Тихановского стал популярным.

Правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным.

Все фигуранты дела были задержаны еще до начала массовых акций протеста в августе 2020 года.

Администратор оппозиционного телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик находится за решеткой с 25 июня 2020 года. Лосик дважды объявлял голодовку (в первый раз он продержался без еды 40 дней).

В марте этого года Игорь Лосик в ответ на предъявленные ему обвинения порезал себе руки прямо в кабинете следователя. Позже в СМИ появилась информация о том, что Лосик якобы попросил Лукашенко о помиловании - супруга блогера Дарья отказалась комментировать эту информацию.

По делу также проходит политик Николай Статкевич, который, по утверждению Следственного комитета, вместе с Сергеем Тихановским разрабатывал план по организации уличных беспорядков на президентских выборах 2020 года (ст 293 УК).

По этой же статье ранее на семь лет был осужден оппозиционный политик Павел Северинец.

Напомним, как белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии