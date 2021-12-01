Нардеп Негулевский стал соавтором Закона о налоговых стимулах для IT-индустрии

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Негулевский стал соавтором закона №5376 «О налоговых стимулах для IT-индустрии».
Об этом он написал у себя на странице в Facebook.
В публикации он рассказал об основных пунктах закона.
Специальный режим налогообложения отдельных доходов работников и гиг-специалистов резидентов «Дія Сіті» предусматривает:
- налогообложение НДФЛ по ставке 5% (вместо 18%);
- уплата ЕСВ будет в размере минимального страхового взноса – для работников резидентов Дия Сити.
Чтобы перейти на специальный режим налогообложения для резидентов «Дія Сіті», необходимо:
- подать в контролирующий орган по месту налогового адреса заявление. В противном случае субъект считается налогоплательщиком на общих основаниях.
Напомним, ранее Игорь Негулевский сообщил о том, какие участки дорог на его округе отремонтируют в 2022 году.