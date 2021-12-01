Руководитель николаевского аэропорта заявил, что «Укргазбанк» готов дать ₴2 миллиона овердрафта – эти деньги, если понадобится, потратят на зарплату

Петр Кызым Исполняющий обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт» Петр Кызым заявил, что «Укргазбанк» готов дать аэропорту 2 миллиона гривен в качестве овердрафта.

Об этом он сообщил во вторник, 14 декабря, в ходе комиссии по вопросам инфраструктуры и транспорта Николаевского облсовета, сообщает «Преступности.НЕТ».

В ответ на вопрос, когда аэропорт попадет в государственную программу для финансирования, Кызым заявил, что уже готов проект по развитию аэропорта, без которого в программу попасть нельзя.

— В марте этого года был проведен тендер, был выбран проектант, который будет делать проект по развитию аэропорта «Николаев». На сегодняшний день проект уже сделан. Мы должны его только забрать. Ни копейки с бюджета пока что не поступало, ну и самих средств у предприятия пока что нет, чтоб заплатить за этот проект. После того как будет проект, будет сразу рассматриваться вопрос о включении программы «Большая стройка». Без проекта включение в программу вообще невозможно, - сказал Кызым.

При этом, чтоб забрать проект, необходимо 4,8 миллиона гривен. Также он сообщил, что «Укргазбанк» готов предоставить средства, которые, если понадобится, пойдут на зарплаты.

— «Укргазбанк» предупредил, что может дать овердрафт. Максимум 2 миллиона гривен. Это нам хватает для погашения, при необходимости, заработной платы, - добавил Петр Кызым.

Он добавил, что овердрафт нужен в качестве подстраховки для КП.

Напомним, ранее исполняющий обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт» Петр Кызым заявил, что аэропорту необходимо 25 миллионов гривен.