Глава Николаевской ОГА Ким заявил, что давит на НГЗ: «Мы в постоянном диалоге – вы должны сделать это и это»

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что диалог власти с НГЗ проходит в форме давления на завод.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, представители Николаевского глиноземного завода заявили, что провели рекультивацию половины одного шламового поля, при том, что у них их два, общая территория которых составляет около 230 гектар.

По словам Кима, с заводом у власти есть диалог, но он бескомпромиссный.

— Да, они в стадии получения ОВД, рекультивацию проводят. Они производят больше, чем могут рекультивировать в час. Это такой процесс, живой. Да, мы разбираемся, общаемся с ними. Не буду комментировать то, к чему пришли. Мы в постоянном диалоге, в постоянном не скажу компромиссе, а в давлении, что «вы должны делать это и это», - сказал Ким.

На уточняющий вопрос, оказывает ли он давление на завод, глава ОГА ответил: «Конечно».

Отметим, на заводе заявили, что готовы заняться рекультивацией шламовых полей, но для этого им надо построить пруд-накопитель. Для строительства пруда необходимо получить Оценку влияния на окружающую среду от Минэкологии, которую они якобы получить не могут из-за судебных процессов. При этом, напомним, Николаевский апелляционный суд во вторник, 14 декабря, удовлетворил жалобу адвокатов «Николаевского глиноземного завода» и отменил решение Заводского районного суда о взыскании с завода 9,2 миллиарда гривен в пользу ОО «Стоп Шлам».

Напомним, ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что городской бюджет выплачивает структурам, относящимся к владельцу Николаевского глиноземного завода, российскому олигарху Олегу Дерипаске, больше денег, чем завод тратит на «социальные проекты» для города.