Результаты проверки МОЗ в Николаеве - что нашли члены комиссии в пяти ковидных больницах

С 11 по 12 ноября в Николаеве и области проходила проверка больниц, которые лечат пациентов с коронавирусом. Поскольку существует четкий перечень мероприятий, которые необходимо проводить с больным COVID, а из Государственного бюджета на эти цели выделяются деньги, логично, что подобные проверки вообще имеют место быть.

Проверяли медицинские учреждения десять человек. Это, в основном, врачи и чиновники из Киева, Львова и Одессы, имеющие отношение к сфере медицины. Конкретно со списком проверяющих вы можете ознакомиться ниже. Их собрали в мониторинговую группу, которая ездит по украинским городам и смотрит, насколько четко в больницах придерживаются установленных государством правил, чего не хватает и чем необходимо помочь.

Комиссия, которая побывала в нашей области, вызвала ажиотаж, но строго на территории одного лечебного учреждения – КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», которым руководит Светлана Федорова. Многие, смотревшие видео визита членов комиссии в «инфекционку», могли заметить, что диалог у проверяющих и руководительницы больницы не задался изначально. Стороны долго не могли прийти к соглашению по поводу необходимой для проверки документации, спорили из-за названия журналов, обвиняли друг друга в нарушении субординации. Как бы то ни было, проверка прошла, и результаты этого мероприятия оставили членов комиссии, мягко говоря, в легком недоумении.

Ранее мы уже писали о том, какие выводы сделали члены комиссии по инфекционной больнице, нам о них рассказал один из проверяющих – профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета имени Богомольца Сергей Дубров. Там было и о половине «легких» пациентов, занимающих койки, и об отсутствии какой-либо коммуникации больницы с экстренной медпомощью, для которой в «инфекционке» никогда нет свободных мест, и о мужчине, тащившем свой чемодан на второй Сергей Дубров этаж больницы, которая должна заниматься исключительно тяжело больными пациентами. Нам рассказали обо всем в красках, иногда даже не стесняясь в выражениях, и, в общем-то, понятно, почему.

— Самое страшное в чем состоит? Я это еще мог бы понять, если бы была зеленая или желтая зоны, кровати пустые, врачи хотят большую зарплату, деньги учреждению, поэтому лежат люди без показаний. Но когда умирают люди из-за невозможности предоставления медицинской помощи, без возможности лечь под точку кислорода, и держать здоровых мужчин 30 и 40 лет – это преступление, она за это должна сесть в тюрьму, - возмутился тогда Сергей Дубров.

Потом о результатах проверки говорил депутат Николаевского областного совета Александр Мосин прямо в эфире программы «Битва за город». На том эфире, кстати, была и Светлана Федорова, и ее соратница – экс-глава областного совета Виктория Москаленко, которая подписывала контракт с Федоровой на 135,4 тысячи гривен среднемесячной зарплаты. Обе активно открещивались от фактов проверки, о которых говорил Мосин, и заявляли, что он не располагает реальными данными.

На днях о том, что отчет о проверке, наконец, прибыл в областной совет, сообщила глава областного совета Анна Замазеева. Она принесла его на эфир программы «Добрый вечер» и по «инфекционке» сообщила коротко – есть проблемы. А 13 декабря уже и сама Светлана Федорова заявила, что у нее есть отчет. На видео, которое она опубликовала у себя в Facebook, директриса больницы заявила, что она возмущена и раздосадована, что проверка – вранье, члены комиссии вошли в сговор с руководством облсовета, а Дубров «пляшет под дудку». Помимо этого она фамильярно передала привет Министру здравоохранения Виктору Ляшко и заявила, что подаст на Минздрав в суд.

В общем, отчет превратился в такую обсуждаемую вещь, что его анализ стал вопросом времени. В связи с этим, как только Замазеева заявила о его наличии в облсовете, мы отправили ей запрос с просьбой предоставить нам копию этого документа. 13 декабря нам пришел документ с итогами проверки пяти больниц в области и Центра экстренной медпомощи.

В ходе анализа вывода комиссии стало понятно, что проверка проводится по трем направлениям – пациенты, сотрудники больницы и медпрепараты. Но начнем мы с таблиц. Мониторинговая группа за два дня, помимо «инфекционки», проверила городские больницы №1, 3, 5, КНП «Новобугская многопрофильная больница», КНП «Областной центр экстренной медицинской помощи» и, собственно, само управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации. В таблице дают информацию о количестве средств, которые получают больницы по пакетам Национальной службы здоровья Украины, и средств на время проверки на счетах.

- КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» на 120 коек получает 26 миллионов от НСЗУ, на момент проверки на счетах было 3,5 миллиона гривен, на депозитном счете – 20 миллионов;

- КНП «Городская больница №1» - на 290 коек 39,2 миллиона от НСЗУ, на момент проверки на счетах было 4,7 миллиона гривен;

- КНП «Городская больница №3» - на 235 коек 64,5 миллионов гривен от НСЗУ, на момент проверки на счетах было 19,6 миллионов гривен;

- КНП «Городская больница №5» - на 365 коек получает 62,6 миллиона от НСЗУ, на момент проверки на счетах было 33,1 миллиона гривен;

- КНП «Новобугская многопрофильная больница» - на 135 коек 28,6 миллионов гривен от НСЗУ, на момент проверки на счетах средств не было вообще;

Интересное уточнение по кислороду – меньше всего из четырех больниц кислорода в сутки использует инфекционная больница – 600 килограмм. Больше всего больница №5 – 7 тонн. О том, сколько кислорода использует Новобугское КНП, ничего неизвестно. Почему уточнение интересное? Потому что, учитывая профиль «инфекционки», использованного кислорода должно быть больше – об этом нам также сообщил Сергей Дубров, удивившись такой относительно небольшой цифре.

Далее. В инфекционной больнице дольше всего используется одно койко-место – в среднем, 18 дней. Меньше всего в Новом Буге – всего 8,2 дня.

Теперь по каждой больнице отдельно:

Городская больница №1

В разрезе соблюдения протокола о предоставлении медпомощи заболевшим COVID больница на 290 коек нарушила правило оформления этапно-последовательного эпикриза каждые 5 дней и большинству пациентов назначают необоснованные антибактериальные препараты, которые не входят в список COVID.

Из 439 сотрудников больницы вакцинирован 401 человек. Проверяющие отмечают, что в медучреждении отсутствуют стандарты процедур для основных эпидемически значимых процессов, также в больнице не соблюдают правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) в зависимости от зоны опасности.

Из 439 сотрудников больницы 156 человек болело коронавирусом. Программа по инфекционному контролю существует, но регулярные учения команды больницы по использованию противоаэрозольных респираторов не проводятся.

Что же касается хранения лекарств – у комиссии были замечания по поводу того, что на складах частично отсутствуют подтоварники, во внутренних приказах не назначили человека, ответственного за качественное хранение препаратов, выводы выходного контроля оформлены частично, а реестр препаратов не систематизирован. На этом претензии к городской больнице окончены.

Городская больница №3

У этого медучреждения на 235 коек фактически те же проблемы, что и у предыдущего – к примеру, в больнице не оформляется поэтапно-последовательный эпикриз каждые пять дней, антибактериальные препараты назначаются необоснованно.

Из 610 сотрудников вакцинированы 584. 123 сотрудника болели коронавирусом. В больнице отсутствует разграничение потока пациентов на прием с подозрением на COVID и другой патологией, не всегда соблюдаются правила использования СИЗ.

В больнице существует и работает Программа инфекционного контроля, но учения для медперсонала, как и предыдущей больнице, не проводятся.

Как и в случае с больницей №1, в этом медучреждении недостаточно соблюдают правила хранения медицинских препаратов, и нет уполномоченных, которые несут ответственность за них. Также в больнице не обеспечили исправность гигрометров психометрических путем проведения метрологической поверки (гигрометр используется для проверки степени влажности, в том числе, в складских помещениях).

Городская больница №5

Здесь, в учреждении на 365 коек, найдено больше нарушений, чем в двух предыдущих больницах.

К примеру, в разрезе соблюдения протокола о предоставлении медпомощи для лечения коронавируса, проверяющие обнаружили, что среди медицинских карт стационарных больных, которые на время мониторингового визита были выписаны, выявили пациентов, которые пребывали на лечении с болезнью в легкой степени или средней тяжести. Диагностические процедуры не всегда проводятся вовремя и бывают необоснованными.

Члены комиссии выявили истории болезни, в которых отсутствуют результаты рентгенологического исследования легких. Ведение первичной медицинской документации не соответствует нормам Минздрава, также были выявлены пациенты, которых направил в больницу семейный врач с определением приоритета – плановый. В условиях очередной волны это не приоритетное направление для стационарного лечения.

Что же касается сотрудников, из 530 вакцинированы 493 человека. Здесь все также, как и в других больницах – работники не всегда соблюдают правила использования СИЗ, отсутствуют стандарты операционных процедур для эпидемически значимых процессов.

81 сотрудник болел коронавирусом. Существует Программа инфекционного контроля, но учения не проводятся. Кстати, в этой больнице назначили уполномоченное лицо, которое осуществляет выходной контроль медпрепаратов, но нет ответственных за качество лекарств. В целом, это все.

Новобугская многопрофильная больница

В этой больнице на 135 коек, как и везде, не оформляется эпикриз раз в пять дней. Пациентам необоснованно назначают антибактериальные препараты, проверяющие обнаружили истории болезни, в которых нет тестов ПЦР-исследований и КТ. Здесь, кстати, с задержкой осуществляют забор биоматериала для ПЦР.

Из 229 работников вакцинированы 202 человека. 40 человек болели коронавирусом. Сотрудники не придерживаются правил использования СИЗ в зависимости от зоны опасности. Нет расчета необходимого количества средств индивидуальной защиты на сотрудников. Также персонал больницы, заходя в красную зону, проходит через кабину для дезинфекции путем аэрозольного распыления, расположенного в буферной зоне. По мнению членом комиссии, это неэффективно.

Комиссия, как мы поняли, также осуществила быструю проверку Баштанской многопрофильной больницы. Там как раз заканчивают ремонт отделения экстренной помощи. В ходе проверки члены комиссии обнаружили, что автомобили экстренной медпомощи не могут доехать до приемного отделения из-за трубопровода, который проложен низко и проходит над дорогой. Также в больнице обнаружили, что нет разграничения пациентов с подозрением на коронавирус и другими патологиями, а большинству больных необоснованно назначают антибактериальные препараты.

При проверке в управлении здравоохранения обнаружили, что чиновники не урегулировали онлайн-мониторинг наличия и профильности коек и маршрутизации пациентов. Таким образом, в управлении и Центре экстренной медпомощи вручную собирают информацию о наличии мест от уполномоченных в COVID-больницах. В самих медучреждениях нет наблюдательных советов.

КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний»

На самом деле, фактически никакой новой информации, кроме той, что нам дал Сергей Дурбов, мы не обнаружили, но в отчете факты изложены цифрами. Итак:

Во-первых, это единственная больница из тех, которые проверяли, где членам комиссии не дали акт введения в эксплуатацию дизель-генератора. Во время визуального осмотра он не был готовым к аварийному подключению в случае, если в больнице резко выключится свет.

Большое количество нарушений обнаружили по части соблюдения протокола о предоставлении медпомощи пациентам с COVID:

- отсутствует сотрудничество с Центром экстренной медпомощи. На момент проверки «инфекционка» предоставила в Центр информацию об одном (только для пациента с сатурацией больше 90% (здесь проверяющие поставили восклицательный знак) и двух местах;

- при этом, проверка обнаружила свободные места – больше двадцати (!) в общих отделениях и отделениях интенсивной терапии;

- значительная часть пациентов находятся на стационарном лечении и удовлетворительном состоянии с сатурацией на уровне 97-99%. Часть пациентов, при этом, лежит в больнице больше трех недель;

- абсолютное большинство пациентов госпитализированы «в ручном режиме», то есть вне системы экстренной медпомощи – по «самообращению» или направлению от семейного врача, в том числе, находясь в легком состоянии;

- средний срок пребывания пациента в больнице – три недели, в отделении интенсивной терапии – 10,7 дней. При этом, в отделении интенсивной терапии есть пациенты, которые находятся там без показаний;

- 18 пациентов находятся в больнице без критериев к госпитализации и без кислородной поддержки;

- в одном из отделений двое пациентов с отсутствием критериев для госпитализации в течение четырех часов находились без медицинской карты и листа назначений;

- около 50% пациентов – это люди с легким и средней тяжести протеканием болезни. Напомним, «инфекционка» - профильная больница, оборудованная самой лучшей техникой для «тяжелых» и «очень тяжелых» пациентов. Об этом, кстати, говорит и сама глава больницы, утверждая, что в медучреждении лежат только такие пациенты;

- в отделении интенсивной терапии заняты 12 коек, при этом шесть из них – без показаний к лечению в условиях ИТ;

Стоит ли говорить, что в «инфекционке», при этом, выявили те же проблемы, что и не в профильных? Не оформляют эпикриз раз в пять дней, безосновательно назначают антибактериальные препараты и все в этом духе.

Сотрудники. Из 179 человек вакцинированы 164. В этой больнице, согласно предоставленной документации, зафиксировано три случая коронавируса среди персонала. Во время проверки сотрудники находились в «красной зоне» без средств индивидуальной защиты. Расчет потребности СИЗ для персонала проверяющим не предоставили.

У «инфекционки» нет Программы инфекционного контроля. Проверяющие зафиксировали нарушения приказов Минздрава по части проведения дезинфекции медперсонала – те же проблемы, что и в Новобугской больнице, плюс использование рециркуляторов, что не поддерживается Министерством. Разграничение на зоны неэффективно.

Работники больницы используют многоразовые полотенца, что также является нарушением.

Что же касается хранения медпрепаратов, в «инфекционке» также не придерживаются общих условий – лекарственные средства хранятся без учета фармакологических групп, препараты, которые закуплены за бюджетные средства, хранятся без маркировки. В одном из помещений нет гигрометра. Нет ответственных за качество медпрепаратов.

Какие выводы сделала комиссия?

В основном, они касались соблюдения приказов Минздрава – это и своевременное получение информации о работе медучреждений, и проведение онлайн-мониторинга ковидных стационаров. Абсолютно всем главам больниц рекомендовали назначить ответственное лицо за входной контроль медпрепаратов. В целом, если смотреть на проверку комплексно, то можно сказать, что у всех больниц одинаковые проблемы - они связаны с тем, что не прописывается какая-то документация, за определенные задачи нет ответственных лиц. Но в «инфекционке» дела обстоят явно хуже, а проблемы - масштабнее и выходят за рамки нарушения бюрократических процедур. Наверное, поэтому в выводах это КНП выделили в отдельный пункт. Что в нем?

Все довольно кардинально – члены мониторинговой группы предлагают рассмотреть вопрос касательно дальнейшего пребывания «инфекционки» в статусе больницы, предназначенной для предоставления медицинской помощи больным COVID. Для директора больницы это самое страшное, потому что учреждение лишат пакета НСЗУ. Помимо этого, владельцу КНП в лице областного совета предлагают провести аудиторскую проверку финансовой и медицинской сферы больницы.

Отчет Минздрава уже анализируют в областном совете и в управлении здравоохранения. Учитывая, что больница не подчиняется Министерству, понятно, что выводов и действий стоит ожидать от собственника, то есть Николаевского областного совета. Какими будут эти выводы - увидим вскоре. Или нет :)

Юлия Акимова, специально для «Преступности.НЕТ»