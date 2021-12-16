В Бразилии мэр и депутат подрались на ринге – они выяснили отношения по правилам ММА

Мэр бразильского города Борба Симау Пейшоту и депутат Эринеу Алвес да Сильва провели поединок по правилам ММА.

Об этом сообщает «TJournal» со ссылкой на The Guardian.

Сильва критиковал мэра за то, что он не может сохранить аквапарк у реки, называя его «коррупционером» и «мошенником». Депутат захотел подраться с оппонентом, а тот в ответ вызвал его на организованный бой на ринге с рефери.

Поединок провели в спортзале местной школы. Жители Борба могли посмотреть трансляцию боя в интернете или купить на него билет. Средства от мероприятия запланировали направить на закупку питания для нуждающихся. Схватка прошла в три раунда. Несмотря на множество пропущенных ударов, по количеству очков поединок выиграл мэр. Следовательно, аквапарка у реки не будет.

Prefeito leva briga política para luta de MMA e apanha de ex-vereador Políticos do AM subiram no ringue na madrugada deste domingo (12/12). O prefeito de Borba, Simão Peixoto, apanhou, mas foi apontado vencedor Leia: https://t.co/o3aVNtPCuc pic.twitter.com/VsgCbn6pdm — Metrópoles (@Metropoles) December 13, 2021

Однако после боя у Пейшоту возникли проблемы с прокуратурой: ведомство начало расследование, чтобы выяснить, не проводил ли он поединок за счёт денег из бюджета. Мэру дали пять дней, чтобы уточнить, на какие деньги организовали бой, и на что пошли средства от продажи билетов.

Напомним, ранее николаевский тяжеловес Юрий Проценко бросил вызов мэру Александру Сенкевичу, пригласив его на поединок.