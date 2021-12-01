Ким заявил, что на «Экотрансе» за год сделали много «ремонта-реконструкции», но документы показать отказался: «Это вы у него спрашивайте»

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что на заводе «Экотранс» провели «реконструкцию-ремонт» на 36 миллионов, но подтверждающие документы показать отказался.

Об этом он сказал в среду, 13 декабря, в ходе своего отчета, сообщает «Преступности.НЕТ».

Как известно, в сентябре 2021 года Кормышкин заявил, что переоборудовал «Экотранс», поэтому он работает законно – при этом, проект «модернизации» на предприятии не предоставили. Также сообщалось, что на «Экотрансе», который до сих пор не доказал свою модернизацию, зафиксировали значительное превышение шума.

Глава ОГА заявил, что у власти с заводом продолжается диалог, от предприятия требуют прохождения процедуры получения Оценки влияния на окружающую среду (Оцінка впливу на довкілля - ОВД).

— Будем требовать прохождение всей процедуры ОВД и будем четко контролировать выбросы по этому заводу. Но я считаю, что за год сделано много по этой реконструкции, и они реально помогают, 36 миллионов потратили, в том числе, на фильтры, раньше такого не было, не решались так вопросы. Мы и дальше законным способом будем требовать у бизнеса, чтоб он не нарушали права других людей, - сказал Ким.

В ответ на уточняющий вопрос, есть ли в ОГА документы, подтверждающие эти слова, Ким ответил утвердительно, но показывать их отказался.

— Там фильтры есть. Это вы у него спрашивайте (очевидно у одного из собственников завода, депутата областного совета Юрия Кормышкина), у нас есть. Есть коммерческая тайна, но физически мы по спецификации проверяли. Я не заглядывал в карман, как это было предварительно согласовано и то оборудование, которое там установлено, совпадает, - отметил глава ОГА.

При этом, он отметил, что фактически не имеет значения, есть у завода Оценка влияния на окружающую среду или нет, гораздо важнее, каким воздухом дышат люди, живущие возле завода.

— Это реконструкция-ремонт. Это для того, чтоб говорить, можно ли работать без ОВД или с ОВД? Для меня важно, чтоб люди дышали свежим воздухом, а бизнес, если вы говорите: «Давайте его закроем, нет бумажки», ну, давайте, - добавил губернтатор.

Напомним, в микрорайонах Намыв и Лески назревает экологическая проблема, которая заключается в том, что предприятие «Экотранс», расположенное недалеко от жилых домов, сильно увеличило мощности, завод работает круглосуточно, а запах и шум мешает жителям. Подробнее об этом можете узнать в статье. В конце марта стало известно, что Николаевский окружной административный суд принял к рассмотрению иск от Николаевской облгосадминистрации на завод «Экотранс» с просьбой аннулировать разрешение на выбросы опасных веществ.

Суд заслушал позиции сторон по делу об аннуляции разрешения ООО «Экотранс» на выброс отходов, и исследовал письменные доказательства. По итогу предприятию было предложено предоставить документацию касательно закупки и монтажа элементов оборудования. В заседании также звучало, что по результатам проверки на одном из источников (котельной) выбросы чадного газа и пыли превышены на 11 и 16% соответственно.

Также напомним, на «Экотранс» в конце 2020 года не пустили проверяющих от Госэкоинспекции. После этого полиция открыла дело по факту загрязнения окружающей среды заводом «Экотранс» и провела там обыски. Позже, в николаевской полиции рассказали об итогах обысков на маслоэкстракционном заводе. А депутат Николаевского облсовета от партии «наш Край» Юрий Кормышкин, которому принадлежит завод, заявил, что обыски на предприятии «Экотранс» являются политическим давлением на партию «Наш край».

25 февраля экологическая инспекция подтвердила наличие загрязнений возле ООО «Экотранс». Земельный участок находится в коммунальной собственности, а в реестре права на недвижимое имущество зарегистрировано договор аренды с ООО «Грант-Н» – этом предприятию направлена ​​претензия о возмещении убытков в размере почти 315 тысяч гривен.

Позже глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что скандальный завод «Экотранс» в мае закрывается на реконструкцию.

Напомним, ранее комиссия уже отказывала по аналогичным вопросам скандальному «Экотрансу» и просило земельное управление отозвать эти вопросы из повестки сессии.

Позже депутаты Николаевского горсовета сняли с повестки дня вопрос о продлении аренды земли скандальному заводу «Экотранс», потому что предприятие не соблюдает экологическое законодательство.