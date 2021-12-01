Северную Македонию и Албанию могут принять в Евросоюз, но этот вопрос пока блокирует Болгария

Журналист Рикард Йозвяк утверждает, что Европейский союз принял решение о расширении, в ЕС могут включить Северную Македонию и Албанию.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

По данным журналиста, могут начать процедуру вступления этих двух стран в ЕС.

«Европейская правда» пишет, что министры иностранных дел ЕС и европейских дел 14 декабря снова не смогли установить дату и не указали конкретные временные рамки начала переговоров о вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии.

«Совет с нетерпением ожидает проведения первой межправительственной конференции [с Албанией и Северной Македонией] как можно быстрее», - говорится в нечетко сформулированных выводах о расширении Совета по общим вопросам.

Главной причиной задержки, второй год подряд, была блокада со стороны Болгарии на пути Северной Македонии в ЕС из-за нерешенного спора по истории и идентичности. София настаивает на том, чтобы Скопье признало фактическую болгарскую идентичность, что македонская идентичность и язык имеют болгарское происхождение.

Болгария заявила, что еще не готова снять блокаду Скопье, предложив разделить процессы Северной Македонии и Албании, чтобы по крайней мере Албания могла двигаться вперед. Но в Совете ЕС преобладало мнение, что две страны должны прогрессировать как часть одного пакета.

Смена власти в Софии дает Северной Македонии определенную надежду. Новый премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что он хочет возобновить переговоры с Северной Македонией, которые могут привести к прорыву в течение следующих шести месяцев. Петков добавил, что его цель состоит в том, чтобы Болгария наконец-то сняла свою блокаду и присоединилась к другим странам ЕС, когда речь заходит о процессе расширения Евросоюза.

Напомним, ранее экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина находится на расстоянии «световых лет» от вступления в ЕС.