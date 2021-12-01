Подкомитет нардепа Черноморова взялся разбираться с китайским кредитом ГПЗКУ, чтобы не допустить дефолта зернового оператора

Подкомитет по вопросам экономической и финансовой политики в агропромышленном комплексе, возглавляемый николаевским мажоритарщиком Артемом Чорноморовым, инициировал проведение заседания рабочей группы, которая должна утвердить план погашения полутора миллиардного «китайского» кредита ГПЗКУ, чтобы не допустить дефолта национального зернового оператора.

Детали происходящего вокруг ГПКУ описал в своем материале «АгроПолит».

Исходя из материала, суть вопроса заключается в том, что еще в 2012 году Государственная продовольственная зерновая компания Украины (ГПЗКУ) получил кредит от китайского эксимбанка и Китайской национальной корпорации машинной промышленности и генеральных подрядов.

«Уже декабрь месяц. Впереди парламентские и правительственные новогодние каникулы. Я собрал депутатов аграрного комитета и пригласил представителей Минэкономики и ГПЗКУ, чтобы услышать план реструктуризации китайского кредита. Ведь впереди 21 января 2022 года – время очередной выплаты по кредиту ($96 млн). Нам всем важно понимать, какие антикризисные шаги есть у государственной компании. Ведь кулуарно обсуждались несколько моментов на этот счет. Кроме того, 18 ноября должна была состояться вторая встреча антикризисной группы при КМУ по ГПЗКУ, но ее не было. Поскольку Любченко(экс-министр экономики, - ПН) был уволен, а Свириденко(новый министр экономики - ПН) ее не провела. Чтобы понять, какое положение вещей относительно ГПЗКУ, я и созвал подкомитет, в деятельность которого входит этот вопрос», – приводит издание слова нардепа.

По словам главы подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в агропромышленном комплексе, настораживает депутатов и то, что на счетах госкомпании чуть больше 23 миллионов долларов, а остальная сумма для закрытия январской выплаты по китайскому кредиту не заложена. Причем, госгарантии в бюджете по китайскому кредиту есть.

Издание отмечает, что когда народные депутаты задали вопрос того, как ГПЗКУ будет выплачивать кредит и предложили вместе искать варианты реструктуризации долга, то чиновники начали спорить. «Кто вы такие, чтобы требовать от нас плана работы по ГПЗКУ, прежде чем его увидят в Минфине или правительстве?», – так чиновники ответили на вопросы нардепов, когда те спросили, как в Правительстве видят варианты решения проблемы.

Как отмечается в материале, ГПЗКУ за год не продало ни одного судна на Китай. Более того, возник риск дефолта ГПЗКУ.

«Вопрос был один с моей стороны в Минэкономики: есть ли риск дефолта компании? Спросил Минэкономики. От них был Денис Кудин. Он сказал: «Риск есть. Я бы, напротив, даже не думал об оптимистическом, – как он сказал, – результате», – приводит издание слова Черноморова.

В материале указано, что было предложено несколько путей решения проблемы. При этом для каждого из вариантов требуется прямой диалог с китайской стороной. В частности, участники заседания рабочей группы предложили отсрочить выплаты кредита на 10 лет, отложить на год выплаты тела кредита и выплата в 2022 только процентов за пользование кредитом, продажу кредита трейдеру COFCO.