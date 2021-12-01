Дороги, ремонты, привлечение средств: Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском облсовете рассказал о результатах работы за год

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском областном совете Игорь Кич рассказал о результатах своей работы и работы фракции за год.

Об этом сообщают mk.news.

Игорь Кич рассказал, что в этом году комиссия по вопросам инфраструктуры выделяла средства на те территориальные громады, которые остро нуждались в ремонте дорог. Также депутатам, совместно с главой областного совета, удалось привлечь средства на ремонт дороги в Гороховке.

— Наша комиссия также оперативно реагировала на обращения людей. Пример – дорога в селе Гороховка. Ещё недавно там совсем не было дроги. Вдумайтесь, на протяжении 10-ти лет туда не могли нормально добраться ни «скорые», ни маршрутки, а фуры, которые проезжали мимо, поднимали огромное количество пыли – все это попадало в дома местных жителей. К решению этого вопроса подключилась и наша транспортная комиссия, и глава областного совета Анна Замазеева. Мы собрались все вместе, обсудили все нюансы этого вопроса, возможности ремонта дороги и наши дальнейшие шаги. Результат не заставил себя ждать. Сегодня там уже кардинально другая ситуация и теперь в Гороховку можно добраться легко, - сказал Кич.

Также он заявил, что в этом году он привлек на округ 4,5 миллиона гривен. Эти средства получили получили две территориальные громады – Воскресенская ТГ, на ремонт дорог в которой было выделено 3 миллиона гривен, и Шевченковская ТГ, которая получила 1,5 миллиона гривен. Помимо этого, Кич помог с ремонтом пищеблока в селе Полигон.

— Конкретно о проблеме пищеблока я услышал во время визита в Шевченковскую ТГ и о ней мне рассказала директор школы Татьяна Дмитриевна. Там ситуация была сложной. Состояние пищеблока не соответствовало новым требованиям стандартов питания, и нужно было срочно делать ремонт. Иначе – пищеблок попросту бы закрыли, а дети остались без питания. У громады уже был готов проект на капитальный ремонт помещения, и даже было закуплено новое оборудование. От меня требовалось сделать так, чтобы деньги из областного бюджета «зашли» в эту школу, и мне это удалось. Из бюджета области были выделены средства на софинансирование работ и сегодня у нас уже есть готовый результат – пищеблок полностью отремонтирован, туда завезли оборудование, и сегодня он соответствует всем нормам, - рассказал Кич.

Также он рассказал о достижениях своих коллег, которые помогают улучшить материальное состояние громад.

— Вообще сложно выделить что-то определенное, когда все депутаты прилагают усилия и показывают результат. Каждый депутат нашей фракции активно работает на своем округе. Так наша фракция шаг за шагом старается создать комфортные условия для жителей области. Это касается и детских садиков, и школ, и больниц, и коммунальных дорог. Например, Виталий Гомерский, Евгений Игнатенко, Ирина Шабильянова, Игорь Мухарский, Иван Кухта, Виталий Порхун – все они работают над тем, чтобы улучшить материальное состояние громад. Помогают делать ремонт и покупать мебель в детские сады; помогают устанавливать в школах пластиковые окна, закупать телевизоры и компьютеры, - сказал Кич.

Также он похвалил Виталия Гомерского, который помогает закупать необходимое для домов культуры и библиотек, Ивана Кухту, который занимается ремонтами дорог, Владимира Погадаева, который инициирует реализацию проектов на округе.

— В целом, активную работу ведут все депутаты нашей фракции. Каждый решает проблемы своего округа и работает над профильными вопросами той комиссии облсовета, в состав которой входит. Конечно, если вопросы касаются всей Николаевщины, то у нас есть взаимная поддержка в их решений, - добавил Игорь Кич.

Напомним, ранее Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском областном совете Игорь Кич прокомментировал инициативу депутата от «Нашего края» Юрия Кормышкина взять в аренду КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», отметив, что в законах Украины такой возможности не предусмотрено, а детальнее об этом можно будет говорить только после финансового отчета главы больницы Светланы Федоровой.