Украина готова к переговорам в Нормандском формате и хочет участия США в обсуждении вопроса конфликта на Донбассе, – Зеленский

Владимир Зеленский в Брюсселе обсудил с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и Президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос урегулирования на Донбассе. Также Зеленский заявил о готовности вести переговоры в Нормандском формате относительно конфликта на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента Украины.

Глава Украинского государства поблагодарил ФРГ и Францию за решительную поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны России, а также за последовательные усилия этих стран в рамках переговоров в Нормандском формате.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не поддается ни на какие провокации на границе, не имеет каких-либо агрессивных намерений в отношении других сторон и остается преданной дипломатическим средствам урегулирования ситуации.

– Ожидаю, что российские войска и вооружение будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ, – заявил Глава государства.

Стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в Нормандском формате и обеспечить исполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Владимир Зеленский подчеркнул, что это касается прежде всего таких неотложных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта, как обеспечение соблюдения режима прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска.

Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе и призвали российскую сторону к возобновлению конструктивной работы для этого в Нормандском формате.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности использовать все существующие форматы переговоров, а также приветствовать новые возможные форматы, которые помогли бы прекратить войну на Донбассе и принести мир на всю территорию нашей страны.

Также на полях шестого саммита Восточного партнерства, который проходит в Брюсселе, Зеленский заявил, что о готовности использовать все существующие форматы переговоров, а также приветствовать новые возможные форматы, которые помогли бы прекратить войну на Донбассе и принести мир на всю территорию нашей страны.

– Мы за то, чтобы переговоры были в нескольких форматах. Мы подтверждаем готовность к Нормандскому формату. Об этом мы сегодня говорили с Президентом Французской Республики. Также была встреча с канцлером Германии и знакомство с ним. Мы разговаривали и втроем – три страны Нормандского формата. Говорили о конкретных деталях, шагах относительно встречи в Нормандском формате. В целом есть общая позиция, рассматриваем возможность этой очень важной встречи («Нормандской четверки», – ред.), – рассказал Владимир Зеленский.

В то же время Президент Украины отметил, что эта встреча нужна прежде всего в контексте ситуации в сфере безопасности в нашем государстве. Украинская сторона хочет урегулировать вопросы о возвращении к режиму полного прекращения огня, освобождении удерживаемых лиц и открытии двух КПВВ на линии разграничения.

– Именно это должны донести лидеры Нормандского формата до Российской Федерации, и результатом этого должна быть встреча в Нормандском формате. Если Россия действительно заинтересована в урегулировании этого вопроса, – считает Глава государства.

Владимир Зеленский также высказался за активное привлечение Соединенных Штатов Америки к процессу мирного урегулирования, о чем он сказал Президенту США Джозефу Байдену во время их переговоров.

– Я бы хотел, чтобы они играли одну из главных, а не эпизодических ролей в мирном урегулировании. И если сложно присоединиться к Нормандскому формату, мы можем идти по параллельному треку, – отметил он и добавил: – Мы готовы к трехсторонним саммитам. Но не может без Украины решаться что-то насчет Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский еще раз подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией.

– Мы об этом говорим открыто и уже не в первый раз. Нужно такое же желание остановить войну и со стороны Российской Федерации, – сказал Президент Украины.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Зеленский отметил, что вопрос «Северного потока – 2» можно было бы использовать в качестве инструмента, чтобы добиться встречи с Президентом России Владимиром Путиным с целью продвижения в мирном процессе.

– Мы сегодня говорили с канцлером Шольцем по поводу «Северного потока – 2». Я считаю, что этот вопрос – а это вопрос безопасности – серьезный инструмент для разговора с Российской Федерацией. И я считаю, очень справедливый инструмент, который сегодня находится в руках некоторых лидеров Европы, где канцлер Шольц играет одну из важных ролей, – отметил Глава государства.

Президент Украины сообщил, что во время их с канцлером Германии переговоров в Брюсселе на полях саммита Восточного партнерства поднимал вопрос того, что благодаря такому инструменту можно было бы добиться встречи с Президентом РФ, где состоялось бы определенное продвижение в выполнении Минских договоренностей либо другие шаги для завершения конфликта на востоке нашей страны.

Напомним, как Президент Зеленский рассказал о переговорах с РФ и возможном референдуме по Крыму и Донбассу.