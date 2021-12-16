Нардеп Чорноморов призвал коллег определиться с законом о распаевании земель ГП НААН

Народный депутат Украины Артем Чорноморов призвал коллег из аграрного комитета определиться с законопроектом, который решит вопрос обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли (пая). По мнению Черноморова, распаевать госпредприятия нужно для того, чтобы эффективно использовать земельные ресурсы, потому что в настоящее время под прикрытием научной деятельности некоторые люди получают сверхприбыли с участков, которые по праву принадлежат работникам госпредприятий.

Об этом Артем Черноморов написал на странице Facebook, опубликовав короткое видео с заседания комитета.

– Хотел бы к вам обратиться с личной просьбой, чтобы каждый из вас определился нужен ли этот закон, «на часі» ли он, чтобы мы на следующем заседании комитета пришли к какому-то определенному мнению. Лично я, как мажоритарщик, на округе которого представлено очень много государственных предприятий с земельным банком на 22 тысячи гектар, думаю, что в некоторых позициях и формах, которые мы должны принять в правках, что этот закон нужно приводить к какому-то знаменателю, может, даже к положительному решению, – сказал нардеп, обращаясь к коллегам.

В публикации нардеп добавил, что принятие закона позволит определить правила, по которым должно происходить разделение на паи земель госпредприятий, в том числе земель Национальной аграрной академии наук.

«Все давно знают о том, что земли, отведенные НААН, например, для проведения научных исследований и создания государственных запасов семян, являющихся основой продовольственной безопасности и независимости нашего государства, давно работают не на Украине. В течение десятилетий эти земли обрабатывают агробароны, которые получают сверхприбыли с каждого гектара. Прикрытие наукой незаконного использования земель должно остаться в прошлом. Только таким образом, обновив правила, по которым должны работать земли НААН, мы сохраним и науку и вернем людям то, что им принадлежит по праву», - написал Чорноморов.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что работники ГП «Зорі над Бугом», которое находится в селе Ястребиновое в Вознесенском районе, заблокировали предприятие, так как считают, что назначение нового директора было совершено с нарушениями закона.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что работники ГП «Реконструкция» боятся, что их уволят и оставят без паев.