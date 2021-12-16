В Верховной Раде приняли Закон о локализации, согласно которому часть импортируемой продукции должна производиться в Украине

Парламент принял изменения в закон о государственных закупках в обновленной редакции, убрав те изменения правил закупки, которые противоречили Соглашению об ассоциации с ЕС.

Соответствующее решение было принято на заседании Верховной Рады Украины.

Закон поддержало конституционное большинство – 323 депутата. За принятие проголосовали представители всех фракций, больше всего - от «Слуги народа» (222 голоса «за»), «Евросолидарности» (23), ОПЗЖ (22), «Батькивщины» и «Доверия» (по 15 голосов).

При вступлении в силу этого закона Украина установит на ближайшие 10 лет особый режим закупки продукции машиностроения государственными структурами на открытых тендерах: поставщик должен обеспечить локализацию производства этой продукции на уровне от 10% в 2022 до 40% в 2028 году.

Закон был принят на основе обновленной и существенно измененной редакции, которую профильный комитет утвердил в понедельник 13 декабря.

Отметим, ключевое изменение касалось того, что действие этого закона не распространяется на товары, производимые в странах, с которыми Украина заключила договоры о доступе к госзакупкам – то есть государствах Евросоюза (Соглашение об ассоциации), США и ряде других стран (соглашение ВТО о государственных закупках).

Напомним, народный депутат Украины Артем Чорноморов, после того, как к нему обратились представители ряда ассоциаций виноделов, поднял вопрос о недопустимости утверждения минимальной оптово-розничной цены на уровне 2018-го года, так как заниженная стоимость может привести к увеличению фальсификата и доли импортного вина на полках украинских магазинов.