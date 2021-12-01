Несколько «средних» пациентов, диагностика с опозданием: Результаты мониторинговой проверки МОЗ в николаевской больнице №5

В КНП Николаевского городского совета «Городская больница №5» при проверке комиссии Министерства здравоохранения обнаружили несколько нарушений.

Об этом сообщается в статье «Результаты проверки МОЗ в Николаеве – что нашли члены комиссии в пяти ковидных больницах».

В городской больнице №5 развернуто 365 коек, в связи с этим она получает 62,6 миллиона от НСЗУ, на момент проверки на счетах было 33,1 миллиона гривен.

В ходе проверки было установлено, что среди медицинских карт стационарных больных, которые на время мониторингового визита были выписаны, есть пациенты, которые пребывали на лечении с болезнью в легкой степени или средней тяжести. Диагностические процедуры не всегда проводятся вовремя и бывают необоснованными.

«Члены комиссии выявили истории болезни, в которых отсутствуют результаты рентгенологического исследования легких. Ведение первичной медицинской документации не соответствует нормам Минздрава, также были выявлены пациенты, которых направил в больницу семейный врач с определением приоритета – плановый. В условиях очередной волны это не приоритетное направление для стационарного лечения», - говорится в статье.

Что же касается сотрудников, из 530 вакцинированы 493 человека. Работники не всегда соблюдают правила использования СИЗ, отсутствуют стандарты операционных процедур для эпидемически значимых процессов.

81 сотрудник болел коронавирусом. Существует Программа инфекционного контроля, но учения не проводятся. Кстати, в этой больнице назначили уполномоченное лицо, которое осуществляет выходной контроль медпрепаратов, но нет ответственных за качество лекарств.

Напомним, доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологи НМУ имени Богомольца, Президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров рассказал об итогах проверки в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».