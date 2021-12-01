В Николаевской ОГА сообщили, что не знают, что делать с ДОФом: «Рассматривалась куча вариантов – и кино, и детсад, и казино…»

В Николаевской областной государственной администрации сообщили, что не нашли целевого назначения для Дома офицеров флота.

Об этом шла речь в ходе отчета руководства ОГА, сообщает «Преступности.НЕТ».

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким признался, что рассматривались разные варианты, но ни один не подходит.

— С ремонтом ДОФа вопрос закрывать не надо, мы не определились и не нашли, как его использовать по целевому (назначению - ПН). То есть, построить за государственные средства – это хорошо, кто его должен содержать? Не нашли целевого назначения для ДОФа. Рассматривалось куча вариантов – и кинотеатр, и социальный детский садик, и казино, все на свете. Технически не все туда подходит, - сказал Ким.

При этом, глава ОГА заявил, что готов к предложениям, которые будут выноситься на обсуждение.

— На данный момент проектной документации нет, и в том числе нет понимания, что с ним там делать. Как он может быть полезен. Если его отремонтировать, и никто туда не заселится, он через два-три года превратится в такое же состояние, как сейчас. То есть, тот кто будет его использовать по назначению, его нет. Предлагайте, мы готовы выслушивать, можно вынести на обсуждение для того, чтобы это полезно было, в первую очередь, городу. И инициатива должна быть от города, потому что он будет им управлять, - отметил глава ОГА.

Напомним, ранее у Зеленского поручили министру культуры сделать из Дома офицеров флота в Николаеве «визитку города».

После этого народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Дом офицеров флота в Николаеве может попасть в проект «Большая реставрация» в 2022 году, но его необходимо софинансировать из местных бюджетов.