«Инфекционку» уличили в растрате ₴118 тысяч – первый зампрокурора области Фальченко поинтересовался у ОГА, подали ли они иск в суд

Первый заместитель прокурора прокуратуры Николаевской области Денис Фальченко обвинил директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлану Федорову в незаконной растрате 118 тысяч гривен из резервного фонда областного бюджета.

Об этом идет речь в документе, который имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Документ от Фальченко адресован начальнику управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Максиму Безносенко. В нем идет речь о том, что ранее «инфекционка» провела закупку двух аппаратов искусственной вентиляции легких без процедуры тендера, поскольку эти товары относятся к экстренной необходимости. Больница заключила договор от 19 марта 2020 года с фирмой ООО «Торгово-промышленная палата «НЗ.Техно» на 1 миллион 814 тысяч и выплатила налог на добавочную стоимость в размере 118 тысяч 672 гривен. При этом, по Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направлены на предотвращение возникновения и распространения COVID» лекарства и оборудование, которое необходимо для лечения коронавируса, освобождается от налогообложения налогом на добавочную стоимость операции по везению на таможенную территорию Украины.

Аппарат искусственной вентиляции легких относится к перечню этих товаров.

«Таким образом, КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Николаевского областного совета безосновательно заплатил ООО «Торгово-промышленная компания «НЗ.Техно» налога на добавочную стоимость в сумме 118 тысяч 672 гривны», - говорится в документе.

Фальченко отмечает, что КНП является учреждением здравоохранения, таким образом управление здравоохранения Николаевской ОГА, как уполномоченный государством орган, контролирует деятельность «инфекционки», в том числе, эффективное расходование средств. В связи с этим, первый заместитель прокурора интересуется у Безносенко, какие он принял меры для устранения нарушений, в частности, обратился ли облздрав в суд с иском о признании недействительными положений договора о закупке двух аппаратов ИВЛ.

«В случае непринятия мер, прошу навести соответствующие причины с прикреплением подтверждающих документов…», - добавили в документе.

Напомним, ранее сотрудники управления Южного офиса Государственной аудиторской службы в Николаевской области провели ревизию в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» и выявили нарушений, в общем, на 3,5 миллиона гривен.

Напомним, директор КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова попросила дополнительно выделить 5,5 миллионов гривен из областного бюджета на зарплаты медперсоналу больницы.

Напомним, медицинские учреждения Николаевской области за 2020 год не освоили более 7 миллионов гривен. Из них большую половину не потратило КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

Также напомним, вначале года директор КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова попросила у главы областного совета Анны Замазеевой повысить ей заработную плату в связи с увеличением минимальной заработной платы. Отметим, в контракте между Федоровой и областным советом зафиксирована среднемесячная зарплата с надбавками в сумме более 135 тысяч гривен.

Кроме того, как известно, в отделении №5 в КНП «Николаевский центр лечения инфекционных болезней» произошло несколько порывов системы отопления, из-за чего здание залило водой. Директор больницы Светлана Федорова заявила, что ремонт, которое осуществили по инициативе и за средства предприятия «Нибулон», был сделан некачественно и она уже жалеет, что его вообще делали. В ответ «Нибулон» раскритиковал Федорову и напомнил, «до какого состояния она довела больницу».

Также Алексей Вадатурский рассказал, как на время ремонта зданий КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» фактически взял на себя обязанности главврача, поскольку руководящая учреждением Светлана Федорова не обращала внимания на элементарные проблемы, которые, порой, решались парой звонков и минимумом средств.