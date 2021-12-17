Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию по правам человека в аннексированном Крыму

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла усиленную резолюцию по правам человека в оккупированном Россией Крыму. Резолюция призывает страны-члены ООН усилить сотрудничество в пределах Крымской платформы.

Об этом сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Facebook.

За резолюцию проголосовали 65 стран, против – 25, воздержались – 85.

Среди проголосовавших против, кроме Российской Федерации - Беларусь, Армения, Венесуэла, Эфиопия, Эритрея, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Китай, Кыргызстан, Коморские Острова, Куба, Малые, Никарагуа, Северная Корея, Судан, Сирия, Саудовская Аравия, Филиппины, Сербия, Судан, Шри-Ланка.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал принятие резолюции и поблагодарил партнеров Украины за ее поддержку.

Президент Владимир Зеленский также приветствовал принятие резолюции.

«Приветствую принятие усиленной резолюции Генассамблеи ООН по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Государства-члены ООН должны углубить сотрудничество в пределах Крымской платформы. Подытожим год крепкой международной поддержкой Украины. Ценим каждый голос», - написал он в Twitter.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский на Конференции ООН по изменению климата заявил, что планета получила «две экобомбы в центре Европы» – оккупированные Крым и часть Донбасса.