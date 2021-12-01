Верховная Рада не смогла включить в повестку дня вопрос об отсрочке обязательных кассовых аппаратов для ФЛП

Верховная Рада на внеочередном заседании 17 декабря не включила законопроект об отсрочке обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Об этом известно со страницы законопроекта №6376 на сайте ВРУ.

Голосование по включению вопроса в повестку дня набрало только 102 голоса вместо необходимых 226.

Документом предлагалось отсрочить введение обязательных кассовых аппаратов для ФЛП, являющихся плательщиками единого налога второй-четвертой групп.

Законопроект инициировали преимущественно депутаты группы «За майбутнє» и «Довіра», а также несколько депутатов фракции «Слуга народа», «Батьківщина» и «Оппозиционная платформа - За життя».

Напомним, год назад Верховная рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №4439-д.