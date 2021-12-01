«Поехали, *б твою мать!»: Порошенко сбежал от следователей ГБР, которые хотели вручить ему повестку на допрос

Стоп-кадр Лидер «Европейской солидарности», экс-президент Украины Петр Порошенко сбежал от следователей ГБР, которые возле здания Верховной Рады хотели вручить ему повестку на допрос.

Видео разместил Telegram-канал «Вертикаль».

На видео видно, как двое мужчин подходят к Mercedes одновременно с Порошенко, на ходу представляются следователями ГБР и говорят, что у них повестка на допрос. Однако Петр Порошенко без разговоров садится в автомобиль и, пока его охранник садится на переднее пассажирское место, экс-президент кричит водителю: «Поехали, *б твою мать!».

После этого автомобиль резко трогается с места, при этом охранник даже не успевает закрыть дверь автомобиля.

Стоит отметить, что Петра Порошенко охраняют сотрудники Управления госохраны, которые фактически препятствовали следователям ГБР.

Тем временем, в ГБР сообщили, что их следователи во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство по преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 («Финансирование терроризма»), ч. 1 ст. 111 («Государственная измена») и ч. 1 ст. 258-3 («Создание террористической организации») УК Украины. В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении одному из действующих народных депутатов (речь идет о Викторе Медведчуке, - ПН) и бывшему министру энергетики (речь идет о Владимире Демчишине, который находится в розыске).

«Сегодня, 17 декабря, для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений сотрудники ГБР вблизи Верховной Рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении. Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства ГБР сообщает, что действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством, в том числе, по вызову чиновников и вручению соответствующих сообщений», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее детективам НАБУ пришлось несколько раз гоняться за председателем Окружного административного суда Киева Павлом Вовком, чтобы зачитать ему процессуальные документы.