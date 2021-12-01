В Минздраве предложили Николаевскому облсовету рассмотреть вопрос целесообразности статуса «ковидная» для «инфекционки»

Мониторинговая группа Министерства здравоохранения предложила Николаевскому областному совету рассмотреть вопрос касательно дальнейшего пребывания КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» в статусе больницы, предназначенной для предоставления медицинской помощи больным COVID.

Об этом идет речь в статье по итогам отчета «Результаты проверки МОЗ в Николаеве – что нашли члены комиссии в пяти ковидных больницах».

В статье сообщается, что это единственная больница из тех, которые проверяли, где членам комиссии не дали акт введения в эксплуатацию дизель-генератора. Во время визуального осмотра он не был готовым к аварийному подключению в случае, если в больнице резко выключится свет.

Большое количество нарушений обнаружили по части соблюдения протокола о предоставлении медпомощи пациентам с COVID:

- отсутствует сотрудничество с Центром экстренной медпомощи. На момент проверки «инфекционка» предоставила в Центр информацию об одном (только для пациента с сатурацией больше 90% (здесь проверяющие поставили восклицательный знак) и двух местах;

- при этом, проверка обнаружила свободные места – больше двадцати (!) в общих отделениях и отделениях интенсивной терапии;

- значительная часть пациентов находятся на стационарном лечении и удовлетворительном состоянии с сатурацией на уровне 97-99%. Часть пациентов, при этом, лежит в больнице больше трех недель;

- абсолютное большинство пациентов госпитализированы «в ручном режиме», то есть вне системы экстренной медпомощи – по «самообращению» или направлению от семейного врача, в том числе, находясь в легком состоянии;

- средний срок пребывания пациента в больнице – три недели, в отделении интенсивной терапии – 10,7 дней. При этом, в отделении интенсивной терапии есть пациенты, которые находятся там без показаний;

- 18 пациентов находятся в больнице без критериев к госпитализации и без кислородной поддержки;

- в одном из отделений двое пациентов с отсутствием критериев для госпитализации в течение четырех часов находились без медицинской карты и листа назначений;

- около 50% пациентов – это люди с легким и средней тяжести протеканием болезни. Напомним, «инфекционка» - профильная больница, оборудованная самой лучшей техникой для «тяжелых» и «очень тяжелых» пациентов. Об этом, кстати, говорит и сама глава больницы, утверждая, что в медучреждении лежат только такие пациенты;

- в отделении интенсивной терапии заняты 12 коек, при этом шесть из них – без показаний к лечению в условиях ИТ;

«Стоит ли говорить, что в «инфекционке», при этом, выявили те же проблемы, что и не в профильных? Не оформляют эпикриз раз в пять дней, безосновательно назначают антибактериальные препараты и все в этом духе», - сказано в статье.

Сотрудники. Из 179 человек вакцинированы 164. В этой больнице, согласно предоставленной документации, зафиксировано три случая коронавируса среди персонала. Во время проверки сотрудники находились в «красной зоне» без средств индивидуальной защиты. Расчет потребности СИЗ для персонала проверяющим не предоставили.

У «инфекционки» нет Программы инфекционного контроля. Проверяющие зафиксировали нарушения приказов Минздрава по части проведения дезинфекции медперсонала – те же проблемы, что и в Новобугской больнице, плюс использование рециркуляторов, что не поддерживается Министерством. Разграничение на зоны неэффективно. Работники больницы используют многоразовые полотенца, что также является нарушением.

Что же касается хранения медпрепаратов, в «инфекционке» также не придерживаются общих условий – лекарственные средства хранятся без учета фармакологических групп, препараты, которые закуплены за бюджетные средства, хранятся без маркировки. В одном из помещений нет гигрометра. Нет ответственных за качество медпрепаратов.

В итоге, комиссия пришла к выводам о том, насколько целесообразно этому КНП иметь статус больницы для COVID.

«Все довольно кардинально – члены мониторинговой группы предлагают рассмотреть вопрос касательно дальнейшего пребывания «инфекционки» в статусе больницы, предназначенной для предоставления медицинской помощи больным COVID. Для директора больницы это самое страшное, потому что учреждение лишат пакета НСЗУ. Помимо этого, владельцу КНП в лице областного совета предлагают провести аудиторскую проверку финансовой и медицинской сферы больницы», - отмечается в итогах статьи.

Напомним, доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологи НМУ имени Богомольца, Президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров рассказал об итогах проверки в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».