Песков ответил на вопрос о двойниках Путина и одних и тех же людях в массовке

Президент Владимир Путин знает о конспирологической «теории двойников», которую уже много лет обсуждают в интернете.

Об этом в интервью RTVI рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает Meduza.

Разговор о двойниках начала телеведущая Тина Канделаки: она спросила Пескова, появятся ли после ежегодной пресс-конференции Путина, которая пройдет 23 декабря, новые мемы, и уточнила, в курсе ли президент о том, что все обсуждают его двойников.

- Ну конечно! — ответил Песков.

Тогда Канделаки уточнила, как президент реагирует на эти слухи.

- Улыбается, смеется, — отчитался пресс-секретарь.

На этом Канделаки не остановилась и задала вопрос: замечает ли Путин, что его все время окружают одни и те же люди? В пример Канделаки привела продавщицу мороженого, у которой президент дважды в разные годы покупал вафельные стаканчики на авиасалоне МАКС.

Также Канделаки вспомнила рыбаков. Скорее всего, она имела в виду рыбаков, с которыми Путин встречался в сентябре 2017 года на озере Ильмень. Тогда они показались президенту в абсолютно чистой униформе и тянули сети без перчаток, чем вызвали вопросы у пользователей соцсетей. Уже в январе следующего года те же четверо рыбаков удостоились чести стоять вместе с Путиным на рождественской литургии в Свято-Юрьевом монастыре в Великом Новгороде.

«Он знает одних и тех же…» — начал было Песков — и мы уже подумали, что пресс-секретарь проговорится о массовке, которую используют во время визитов главы государства по стране. Но, как настоящий профессионал, Песков продолжил речь ровно так, как и ожидалось изначально: «Продавщица мороженого, если она там работает, она одна. Она же не один год работает и увольняется, она работает год за годом». Пошла ли она на повышение — мы не знаем, уточнил Песков», - пишет издание.

Сам Путин раньше уже комментировал тему двойников, которые посещают мероприятия вместо него. «Какой двойник? Нет у меня двойников. Зачем они мне?» — спросил президент в 2015 году журналиста, который после пресс-конференции показал ему фото очень похожего на Путина человека. В 2020 году глава государства рассказал журналистам, что в 2000-е годы ему из соображений безопасности предлагали нанять двойника, но делать этого Путин не стал.

«Надеемся, после таких заявлений «Банкетный» и «Говорун» (так якобы зовут двойников Путина) не обиделись и продолжат выполнять свои обязанности с не меньшим усердием, чем прежде», - резюмировало издание.

Напомним, в августе этого года во время визита президента РФ Владимира Путина в Башкирию на открытие первой очереди завода «Цемикс» под видом рабочих вопросы задавали ему чиновники местной администрации.

А в июне 2015 года российские СМИ зафиксировали одновременное нахождение президента РФ Владимира Путина сразу в двух местах: на встрече в Кремле и на своей даче на Алтае.