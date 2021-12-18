Порошенко после попытки ГРБ вручить ему повестку покинул Украину – в «ЕС» заявили, что он отбыл в «дипломатическое турне»

Лидер «Европейской солидарности», экс-президент Украины Петр Порошенко в пятницу вечером, 17 декабря, улетел из Украины в Стамбул.

Фото Порошенко с чемоданом в аэропорту «Борисполь» опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат от «СН» Александр Мережко.

На данный момент Мережко скрыл фотографию со своей страницы, однако ее успели распространить в сети.

Согласно фото, Порошенко сопровождали несколько мужчин, среди которых пресс-секретарь экс-президента Святослав Цеголко.

В «Европейской солидарности» же заявили, что «Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

По информации политсилы, в субботу и воскресенье он проведет ряд встреч в Турции, в том числе со Вселенским Патриархом Варфоломеем. А 20 и 21 декабря Порошенко в Польше примет участие в международной конференции по теме «Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге».

На это заявление отреагировал Александр Мережко.

«Мне не совсем понятно, насколько корректно использовать термин «дипломатическое турне» по отношению к частной поездке депутата. Если бы какая поездка депутата была действительно «дипломатическим турне», тогда надо бы оформить в Верховной Раде командировки. Для этого, как правило, нужно получить соответствующее решение Комитета и разрешение председателя ВРУ. Но если депутат взял отпуск за свой счет, то это никак не выглядит как «дипломатическое турне», – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, накануне Петр Порошенко сбежал от следователей ГБР, которые возле здания Верховной Рады хотели вручить ему повестку на допрос.