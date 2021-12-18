Дружба с Будановым, российское гражданство и охрана ГУР: Экс-замглавы МВД Гогилашвили дал интервью после скандала

Бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили заявил, что он не является гражданином России, не имеет охраны и дружит с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым.

Об этом Гогилашвили рассказал в интервью изданию «Бабель».

По словам Гогилашвили, он получил украинский паспорт в 2019 году до того, как занял должность в МВД.

– Я не гражданин России, я бывший гражданин России. Нет у меня российского гражданства. У меня нет ни российского паспорта, ни российского гражданства. У меня есть украинский паспорт, украинский загранпаспорт, а российского у меня нет, – сказал Гогилашвили.

Также он возразил, что в России был осужден за мошенничество и подделку документов.

– Нет. У меня есть уголовное производство, которое на меня завели из-за экстремизма и моей гражданской позиции в 2015 году. Затем, в 2016 году моих родителей вызвали в ФСБ, – ответил экс-замминистра .

Отвечая на вопрос о том, охраняют ли его офицеры ГУР, экс-замминистра ответил отрицательно. По его словам, сотрудники разведки сопровождали его во время поездки в зону боевых действий на Донбассе, поскольку проводилась спецоперация.

– Меня сопровождали эти сотрудники. Меня не охраняли – мы ехали вместе. А я езжу, да, бронированным автомобилем, – сказал Гогилашвили, и отметил, что в командировку в зону ООС он ездил на автомобилях, находящихся на балансе МВД.

Гогилашвили заявил, что у него нет охраны, но после того, как на него покушались – охраняют его жену и ребенка.

Экс-чиновник рассказал, что дружит с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым.

– У Кирилла идет ремонт в квартире. Я пригласил его и его жену во время ремонта к себе в дом, который я арендую. Это был, кажется, конец лета. Да, мы дружим. Да, мы общаемся. Есть просто Саша и Кирилл, а есть Александр Генрихович и Кирилл Алексеевич, – объяснил он.

По словам Гогилашвили, он переехал в арендованный дом из своей квартиры после покушения.

Он добавил, что знает, что дом владеет жена Вячеслава Стрелковского, которого называют организатором конвертационных центров.

– Я узнал, что когда-то хозяином этого дома был Стрелковский. Репортеры месяца три или четыре назад приходили, и я узнал. Мы арендуем дом через юрлицо. Понятия не имел, чей это дом, пока мне об этом не сказали, – рассказал Гогилашвили.

Напомним, в Донецкой области полицейские на блокпосту остановили автомобиль с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили. Замминистру не понравилось, что его не узнали, и у него проверили документы. Он стал требовать у полицейских номера жетонов, хамить и угрожать. Гогилашвили указывал полицейскому выключить видеозапись на телефоне и толкал одного из полицейских на блокпосту.

В связи с произошедшим, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили.

Гогилашвили извинился за «излишнюю эмоциональность» и пообещал способствовать расследованию случившегося.

12 декабря в Сети опубликовали новое видео скандального поведения замглавы МВД Гогилашвили – на этот раз с патрульными в Киеве.

13 декабря Кабинет министров Украины уволил Александра Гогилашвили с должности заместителя Министра внутренних дел Украины.