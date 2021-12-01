Первый зам Сенкевича заявил, что чиновники провели инвентаризацию коммунальной недвижимости Николаева: до конца зимы появится карта объектов

В Николаеве завершили проведение инвентаризации объектов недвижимости, которые находятся в коммунальной собственности громады города и в до конца зимы планируют полученную информацию отобразить в виде карты на сайте горсовета.

Об этом заявил первый вице-мэр Николаева Виталий Луков сделал в ходе «бюджетных слушаний».

– Кроме того вчера был последний день проведения полной инвентаризации недвижимости города Николаева. У нас теперь есть вся информация обо всей недвижимости города Николаева. И до конца зимы мы все систематизируем, чтобы четко на карте было разделение: что не передается, что продается, что в аренде, - заявил Луков.

По словам Лукова, из коммунальных предприятий информацию об имуществе, которое находиться на их балансе не сообщили только работники КП «Дорога», коммунального предприятия по организации питания детей, а также еще одно КП, которое первый вице-мэр не назвал. Всего, по информации Лукова в собственности города находится около 2700 зданий.

Как известно, Виталий Луков анонсировал запуск реестра коммимущества, презентованного еще в 2017 году. Напомним, ранее, на тот момент глава комиссии по ЖКХ Алексей Лепишев обвинил начальника управления коммунальной собственности Мкртыча Мкртчяна в том, что он самовольно сдает в аренду и распродает коммунальное имущество. После этого чиновник предложил внести изменения в порядок списания коммунального имущества города, в той части, чтобы это можно было делать без согласования с профильной комиссией по вопросам ЖКХ.