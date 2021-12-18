Вице-канцлер ФРГ назвал строительство «Северного потока – 2» ошибкой с геополитической точки зрения

Строительство газопровода «Северный поток - 2» (СП-2) было ошибкой с геополитической точки зрения.

Такое мнение высказал вице-канцлер ФРГ, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck) в интервью газете FAZ, передает DW.

Отвечая на вопрос, не приведет ли переход на возобновляемые источники энергии к зависимости от российского газа и трубопровода «Северный поток - 2», Хабек заявил:

- Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против. И вот газопровод построен. Но вопрос о том, будет ли он введен в эксплуатацию, остается открытым. Этот вопрос следует решать с позиции европейского и национального права.

Политик напомнил, что, согласно действующим законам, владение сетью и компанией, осуществляющей ее эксплуатацию, должны находиться в разных руках.

- Политика, направленная на поддержку конкуренции, - это политика. Она не дает создавать монополии и вместе с тем - зависимости, - подчеркнул заместитель главы правительства ФРГ, добавив, что германский регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) проверит соответствие всех документов по «Северному потоку - 2» закону и примет решение о возможности начала его эксплуатации.

Коснувшись угрозы военного вторжения России в Украину, Хабек подчеркнул, что «любая дальнейшая агрессия не должна оставаться без жестких последствий».

- Тут не может быть запретных тем для размышлений, - заявил министр, не упоминая, однако, «Северный поток - 2» напрямую.

Напомним, ранее глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер считает, что в случае нападения России на Украину правительство Германии должно немедленно свернуть проект «Северный поток - 2».

В то же время, министр обороны Украины Алексей Резников назвал «Северный поток - 2» взяткой Кремля для Европы.