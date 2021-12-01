Министр здравоохранения предложил Николаевской ОГА рассмотреть целесообразность пребывания Федоровой на посту директора «инфекционки»

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рекомендовал Николаевской областной государственной администрации рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания Светланы Федоровой на посту директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

Об этом он написал в сопроводительном письме, которое прикреплено к выводам мониторинговой комиссии Минздрава.

«Учитывая многочисленные недостатки в работе КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Николаевского областного совета Министерство здравоохранения рекомендует рассмотреть вопрос по поводу целесообразности пребывания на занимаемой должности директора учреждения Федоровой С.Ф.», - сказано в документе.

Что же касается других медучреждений, Ляшко рекомендовал обеспечить создание наблюдательных советов в больницах, провести анализ расходования бюджетных средств, провести мониторинг по вопросу обеспечения учреждений здравоохранения дизель генераторами необходимой мощности.

Также министр рекомендовал рассмотреть вопрос по поводу отмены плановых оперативных вмешательств для сохранения кислорода, мониторить маршруты пациентов, контролировать количество кислорода, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, мониторинговая группа Министерства здравоохранения предложила Николаевскому областному совету рассмотреть вопрос касательно дальнейшего пребывания КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» в статусе больницы, предназначенной для предоставления медицинской помощи больным COVID.

Также напомним, доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологи НМУ имени Богомольца, Президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров рассказал об итогах проверки в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».