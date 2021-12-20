Нардеп Арахамия заявил, что вероятность распада монокоалиции в Парламенте мала: «Никто не хочет быть политическим камикадзе»

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что в настоящее время вероятность распада парламентской монокоалиции составляет около 10%.

Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

«Вероятность такого сценария (распад монокоалиции - ред.) – процентов десять. Потому что начинается предвыборный цикл, и никто не хочет быть политическим камикадзе. Ты вышел из партии, и на тебе сразу штамп «изменник». Люди это так воспринимают, мы видим в округах», – сказал Арахамия.

Он также отметил, что если распад произойдет, то «придется создавать более широкую, уже настоящую коалицию». Отвечая на уточняющий вопрос, с кем возможен новый формат парламентского большинства, Арахамия сказал: «Конечно, с группами». Он отметил, что во фракции «Слуга народа» и парламентских групп «Доверие» и «За будущее» по многим вопросам «видение совпадает, о чем свидетельствуют и голосование за законопроекты».

Арахамия также напомнил, что если договориться о коалиции не выходит, закон предусматривает досрочные выборы в парламент.

«Но большинство людей в этих группах и других партиях понимают, что многие из них не пройдут в следующий парламент, поэтому будут вынуждены найти какую-то конструкцию, чтобы коалиция существовала», - отметил Арахамия.

Он добавил, что не видит «такой прямой роковой угрозы развала коалиции».

Напомним, ранее Арахамия заявил, что МФО Разумкова – это всего лишь еще одно объединение в Раде.