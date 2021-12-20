Президиум Николаевского облсовета определился с повесткой на «бюджетную» сессию – часть вопросов по ликвидации интернатов сняли

Члены президиума Николаевского областного совета сформировали повестку дня, которую будут рассматривать на пленарном заседании во вторник, 21 декабря.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Главный вопрос – утверждение бюджета области на 2022 год. Также будет вопрос о внесении изменений в бюджет на 2021 год. Помимо этого депутаты рассмотрят ряд вопросов о КП «Николаевский международный аэропорт» – внесение изменений в устав и разрешение на открытие долгосрочного лимита кредитования.

Из всех вопросов о ликвидации интернатов рассмотрят только вопрос о ликвидации Владимирской общеобразовательной школы-интерната I-II ступеней Казанковского района. Вопросы о Николаевской общеобразовательной школе-интернате I-III ступеней №3 и Вознесенской школы-интерната I-III ступеней «Обдарованість» рассматривать не будут. По вопросу интерната №3 создадут рабочую группу.

Кроме того, депутаты рассмотрят вопросы о внесении изменений и утверждении ряда Программ – «Культура Николаевщины», Целевая национально-культурная программа поддержки этнических общин, Программа содействия развитию гражданского общества, Программа развития малого и среднего предпринимательства, экономического и социального развития, Программа охраны окружающей среды, Программа развития и поддержки учреждений здравоохранения, Программа развития физической культуры и спорта, Программа приватизации имущества, Программа социальной защиты «Турбота».

Помимо этого, на сессию выносится ряд вопросов об объявлении ландшафтного заказчика «Балка глибока», «Райдолинский степ», «Черталковский 2» в границах Вознесенского района, и орнитологического заказчика в границах Вознесенского района.

Отметим, до Президиума главы фракций, руководство Николаевской облгосадминистрации и областного совета собрались на закрытое совещание, после которого практически единогласно проголосовали за все вопросы в повестке дня.

Напомним, большая часть суммы, которую заложили в бюджет Николаевской области на 2022 год на образовательную сферу, пойдет на погашение защищенных статей.