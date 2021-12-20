«Завтра нас ждет насыщенное, но плодотворное заседание»: Замазеева дала прогноз на бюджетную сессию Николаевского облсовета

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева дала прогноз на пленарное заседание, на котором будут решаться вопросы бюджета на 2022 год.

Об этом она написала у себя на странице Facebook.

«Вопросы, которые выносим на 9-ю очередную сессию Николаевского областного совета, согласованы. Вместе с членами президиума согласовали повестку дня завтрашней 9-й очередной сессии. Всего на рассмотрение депутатов будут вынесены 40 вопросов. Главная тема пленарного заседания – бюджет на 2022 год и утверждение областных программ. В том числе и инициированной мной программы «Автобус для общин». Она позволит общинам покупать автобусы по принципу софинансирования и самостоятельно корректировать графики и маршруты», - написала глава облсовета.

Также она отметила, что с повестки дня сняли ряд вопросов о ликвидации интернатов.

«Также, во время заседания президиума, решили снять ряд вопросов с повестки дня. В частности, вопрос о Николаевском интернате №3, по которому создадим комиссию, которая еще раз детально изучит все нюансы, и вопрос Вознесенского интерната «Одаренность». Вернемся к этим вопросам на следующей сессии, которая состоится уже в следующем году. Уверена, что завтра нас ждет насыщенное, но плодотворное заседание. Ссылка на трансляцию будет размещена на сайте областного совета завтра, 21 декабря. Начало в 10:00», - добавила глава облсовета.

Напомним, члены президиума Николаевского областного совета сформировали повестку дня, которую будут рассматривать на пленарном заседании во вторник, 21 декабря.