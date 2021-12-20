«Федорова не на своем месте»: Глава фракции «ЕС» Пересунько заявил, что с главой николаевской «инфекционки» надо разорвать контракт

Лидер фракции «Европейской Солидарности» в Николаевском облсовете Руслан Пересунько заявил, что с главой КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светланой Федоровой нужно досрочно разорвать контракт, учитывая негативные выводы комиссии Минздрава.

Об этом он сказал в комментарии изданию «НикВести».

Как известно, Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рекомендовал Николаевской областной государственной администрации рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания Светланы Федоровой на посту директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

Депутат отметил, что с Федоровой необходимо разорвать контракт по факту негативного вывода комиссии Минздрава.

— Если будет вынесен вопрос (об увольнении Светланы Федоровой, — прим.), мы будем принимать решение на фракции. Я считаю одно: если по Федоровой есть негативный вывод, нужно принимать решение о досрочном разрыве контракта, - сказал Пересунько.

Также он отметил, что у Федоровой отсутствует профессионализм в контексте менеджмента в больнице.

— У меня есть знакомая, моя коллега по фракции, которая тоже врач-инфекционист, она работает и у нее не возникает таких ситуаций, как у Федоровой. Это говорит о чем? Это говорит только об отсутствии профессионализма, что менеджмент этой больницы и лично главный врач Федорова — не на своем месте, - добавил Руслан Пересунько.

Напомним, мониторинговая группа Министерства здравоохранения предложила Николаевскому областному совету рассмотреть вопрос касательно дальнейшего пребывания КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» в статусе больницы, предназначенной для предоставления медицинской помощи больным COVID.

Также напомним, доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологи НМУ имени Богомольца, Президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров рассказал об итогах проверки в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».