Скандальный ОАСК поставил под вопрос законность работы комиссии по избранию главы САП – у Зеленского отреагировали

Окружной административный суд Киева признал отсутствие законных полномочий у конкурсной комиссии на проведение конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Соответствующее заявление пресс-службы суда размещено на официальном сайте ОАСК.

В суде ообщили, что завершили рассмотрение дела о законности Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

«По результатам рассмотрения дела судом было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований путем отмены Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Указанное решение мотивировано тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года ответчик по делу – Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, была лишена полномочий по принятию обжалуемого Порядка», - говорится в заявлении.

Отмечается, что при этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы. Соответственно, суд констатировал наличие пробела в законодательстве в отношении лица, уполномоченного определять порядок проведения конкурса на занятие административных должностей в САП. В то же время, согласно ч. 2 статьи 19 Конституции, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами.

Суд пришел к выводу об отсутствии соответствующего полномочия у конкурсной комиссии и противоправности принятия ею Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие админдолжностей в САП.

Отмечается, что это дело рассматривалось судом по иску бывшего руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро начиная с июня. К участию в деле было привлечено 136 третьих лиц, в том числе 132 участника конкурса на занятие административных должностей в САП с целью предоставления им возможности дать свои объяснения по заявленным исковым требованиям.

«Суд, учитывая возможный общественный интерес к принятию приведенного решения, исходя из обязанности беспристрастного осуществления правосудия, констатирует, что при принятии судебных решений, в том числе по данному делу, определяющим для суда является соблюдение Конституции и законов Украины, а не чьих-либо прихотей, намерений, меморандумов», - отмечает ОАСК.

По поводу давления на суд, в наблюдавшихся в последнее время публикациях СМИ, учитывая тот факт, что независимость суда является одной из гарантий деятельности судьи, председательствующий судья обратился с соответствующими обращениями о давлении в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора.

На заявление суда отреагировали в Офисе Президента. Там сообщили, что позиция Президента и ОП относительно конкурса для отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизменна и уже неоднократно озвучивалась.

«Мы максимально заинтересованы в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все необходимые процедуры до конца года, определив наиболее достойного кандидата на должность руководителя САП. Для этого у комиссии есть все необходимые возможности. По состоянию на сегодня можно констатировать, что конкурсный отбор осуществлялся в соответствии с действующим законодательством», - говорится в заявлении.

«Конечно, мы увидели сообщение о решении Окружного административного суда Киева по иску одного из бывших сотрудников НАБУ относительно процедурных аспектов проведения этого конкурсного отбора. Но подчеркиваем, что это решение суда не является окончательным и будет детально проанализировано на предмет соответствия требованиям закона. После этого можно будет делать основательные выводы по поводу такого решения. Впрочем, уже сейчас можно уверенно сказать, что пятый, завершающий этап конкурса может и должен пройти вовремя, согласно тем календарным ориентирам, которые определила конкурсная комиссия. И Президент, и Офис Президента, и вся властная команда ожидают успешного завершения как этого этапа конкурса, так и в целом отбора руководителя САП. Не видим оснований для затягивания конкурса», - резюмировали в Офисе Президента.

Напомним, 21 августа 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора – руководителя САП. Конкурс по избранию кандидатов на должность руководителя САП начался в январе 2021 года. Конкурс включает стандартные этапы по тестированию на знание законодательства, практические задания, тестирование на полиграфе и психологическое исследование, а также собеседование.

К участию в конкурсе было допущено 128 человек, среди которых и бывший заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило. Однако он не был допущен к следующему этапу конкурса.

Как известно, комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: 4 представителей совета прокуроров, которых ранее определили, и 7 делегированных Верховной Радой.