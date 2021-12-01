Сессия Николаевского облсовета: Депутаты внесли в повестку вопрос об отчете Минздрава по результатам проверки больниц ОНЛАЙН

Во вторник, 21 декабря, в Николаевском областном совете проходит очередное пленарное заседание.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Главный вопрос на повестке дня - проект бюджета на 2022 год. Отметим, согласно проекту, доходная часть бюджета составляет 2 миллиарда 798 миллионов 722 тысячи 278 гривен, из них общий фонд – 2 миллиарда 90 миллионов 720 тысяч 400 гривен, специальный фонд – 708 миллионов 1 тысяча 878 гривен. Расходная часть – 2 миллиарда 791 миллион гривен.

Однако накануне сессии, 20 декабря, депутаты Николаевского областного совета вынесли на пленарное заседание проект бюджета области на 2022 год со своими предложениями. В них идет речь о том, что в бюджет добавляют 93 миллиона гривен Государственных субвенций, а также распределяют 15,3 миллиона внутри самого бюджета.

Также отметим, накануне члены президиума Николаевского областного совета сформировали повестку дня, которую будут рассматривать на пленарном заседании во вторник, 21 декабря. Помимо бюджета, депутаты внесут изменения в ряд программ, рассмотрят вопрос о ликвидации Владимирской общеобразовательной школы-интерната I-II ступеней Казанковского района.

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10:53 Депутат от фракции «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Денис Андреев предложил заслушать заявления депутатов, которые не входят в состав комиссий.

— У нас есть пять депутатов, которые не входят в состав комиссий. Это противоречит регламенту и закону о депутатах местных советов, - сказал Андреев.

Предложил вынести их заявления на рассмотрение сессии. Также он предложил внести изменения в регламент, согласно которому принятие решений на онлайн-заседаний будет проходить по такой же процедуре, как в офлайн режиме.

Его предложения поддержали.

10:49 Глава фракции «Европейская солидарность» Руслан Пересунько зачитал обращение партии касательно вчерашнего объявления о подозрении лидеру партии Петру Порошенко. Как известно, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в совершении преступлений по части 2 статьи 28 части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 2 статьи 28 части 1 статьи 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины. Сам нардеп накануне выехал из страны.

10:40 Мосин предложил заслушать Безносенко по отчету Минздрава после бюджетных вопросов, 48 депутатов проголосовали за, решение принято.

Депутат от фракции «Европейская солидарность» Виктория Москаленко предложила снять вопросы о ликвидации Владимирской общеобразовательной школы-интерната I-II ступеней Казанковского района, о разрешении на предоставление кредита николаевскому аэропорту и о включении объектов в Перечень объектов общей собственности, которые подлежат приватизации. Ее предложения не поддержали.

10:30 Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева зачитала повестку дня, на предложения записались ряд депутатов.

Глава фракции «Пропозиция» Александр Мосин предложил заслушать отчет Минздрава по результатам проверки медучреждений, которая проходила в Николаеве 11-12 ноября.

Александр Мосин

— Считаю необходимым заслушать начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Безносенка Максима Петровича по результатам проверки, которая была проведена мониторинговой группы МОЗ. Мы слышим много спекуляций по результатам проверки, мы должны прослушать отчет и уже принимать решение по результатам, - сказал Мосин.

10:22 На заседании зарегистрировалось 50 депутатов, сессия полномочна.

10:00 Заседание должно начаться в 10 утра, но на данный момент кворума еще нет. Депутатам и СМИ раздали повестку дня.

