Депутаты приняли бюджет Николаевщины на 2022 год – за проект проголосовало 48 депутатов

Во вторник, 21 декабря, депутаты Николаевского областного приняли бюджет на 2022 год.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, согласно проекту, доходная часть бюджета составляет 2 миллиарда 798 миллионов 722 тысячи 278 гривен, из них общий фонд – 2 миллиарда 90 миллионов 720 тысяч 400 гривен, специальный фонд – 708 миллионов 1 тысяча 878 гривен. Расходная часть – 2 миллиарда 791 миллион гривен.

Также были внесены изменения – в бюджет добавили 93 миллиона гривен Государственных субвенций, а также распределили 15,3 миллиона внутри самого бюджета.

За проект бюджета проголосовало 48 депутатов.

Напомним, что во вторник, 21 декабря, в Николаевском областном совете проходит очередное пленарное заседание, подробнее по ссылке.