Фракция «Наш край» не поддерживает поведение Федоровой, которая оскорбляла Президента Украины – ее исключили из фракции

Депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции.

Об этом стало известно во время сессии во вторник, 21 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе внесения предложений в повестку дня глава фракции «Наш край» Юрий Кормышкин заявил, что на заседании фракции было принято решение исключить главу КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлану Федорову из состава фракции. После этого заявления Федорова покинула зал заседаний.

Отметим, ранее Федорова написала заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

Кроме того, перед сессией депутат Николаевского областного совета от «Нашего края» Надежда Иванова в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщила, что фракция не одобряет позицию своей однопартийки Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет Президента Украины, главу ОГА и руководительницу облсовета.

— Это не является позицией фракции, и сегодня это было крайне не одобрено на фракции. Результаты вы увидите на сессии, — сообщила депутат.

Как известно, скандальная директор николаевской «инфекционки» Федорова обозвала Президента Украины Владимира Зеленского наркоманом. Помимо этого, она систематически оскорбляет руководительницу областного совета Анну Замазееву и главу облгосадминистрации Виталия Кима.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рекомендовал Николаевской областной государственной администрации рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания Светланы Федоровой на посту директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

Также напомним, мониторинговая группа Министерства здравоохранения предложила Николаевскому областному совету рассмотреть вопрос касательно дальнейшего пребывания КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» в статусе больницы, предназначенной для предоставления медицинской помощи больным COVID.

Ранее, доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологи НМУ имени Богомольца, Президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров рассказал об итогах проверки в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».