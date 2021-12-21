«Устные консультации»: Партия «Голос» раздала миллионы гривен за сомнительные услуги

Партия «Голос» заказывала ряд сомнительных услуг. В частности, одна из фирм якобы предоставила «устные консультации» на два миллиона гривен.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

Журналисты получили информацию о расходах политической партии «Голос» в тот период, когда партия уже не представляла отчеты о расходовании средств в Национальное агентство по предотвращению коррупции. Речь идет о третьем квартале 2020-го, когда состоялись местные выборы.

В частности, 369 устных консультаций и разъяснений по вопросам практических аспектов применения Избирательного кодекса на два миллиона гривен партия «Голос» заказала у компании «Мейнтис». Фирма зарегистрирована в Киеве и в учредительных документах имеет 25 видов деятельности. Основной КВЭД – торговля зерном и табаком.

Телефон фирмы не работает, потому спросить, как компания консультировала партийцев, нет возможности. В то же время журналисты Bihus.Info нашли уголовное производство открытое в сентябре 2020-го года по уклонению от уплаты налогов, в котором среди ряда других компаний фигурирует и ООО «Мейнтис».

Кроме того, один из соучредителей компании Константин Цимбан на своей странице в Facebook пишет: «Мастер в Сделано». Капитальный ремонт квартир». Эта ссылка ведет на страницу студии интерьерного дизайна в Москве.

Деньги от «Голоса» получали и будущие депутаты Киевсовета от этой партии. В частности, на 507 тысяч гривен «Голос» заказал услуги у ФЛП Григория Маленко. Из них 252 тысячи – за услуги по мониторингу, аудиту и управлению репутацией, 255 тысяч – за организацию проведения телефонного интервью (опрос 2050 респондентов из Киева).

В комментарии журналистам теперь уже киевский депутат от «Голоса» Маленко подтвердил, что деньги получал и заверил, что на тот момент еще не был ни партийцем, ни депутатом Киевсовета.

Также работу для «Голоса» выполнял Максим Нефёдов, сейчас он тоже депутат Киевсовета от «Голоса». Согласно документам, для партии он проводил исследование оценки состояния внедрения реформ в 25 секторах, SWOT-анализ. За это получил несколько тысяч гривен (данные источников редакции отличаются – от 234 тысяч гривен до 516 тысяч гривен). Нефёдов подтверждает, что выполнял работу для «Голоса» и говорит, что на тот момент еще не был депутатом.

Расходы партии в тот период вызвали сомнения у представительницы фракции «Голос» в парламенте Александры Устиновой. В то время она была среди членов контрольно-ревизионной комиссии, проверявшей, кому и за что шли партийные деньги.

– Часть денег перечислялась действующим депутатам Киевсовета за какие-то непонятные услуги, анализы и тому подобное, что нельзя было даже увидеть, посмотреть на результаты этой работы, – говорит Устинова. – Некоторые средства, и я говорю сейчас не о десятках и даже не о сотнях тысяч гривен, а о миллионах, шли на ФЛП или на какие компании, которые имели признаки фиктивности.

Презентовать результаты ревизии, по словам Устиновой, комиссии не дали. А позже депутат и еще несколько ее коллег по фракции вышли из партии. Часть из них не отрицает, что вопрос денег стал одной из причин раскола.

Кстати, в 2021 году НАПК приостановило государственное финансирование «Голоса», поскольку также выявило подозрительные платежи в предыдущий период.

НАПК анализировало партийный отчет за второй квартал 2020-го года. В заключении Нацагентства говорится о подозрительных расходах на 1,3 миллиона гривен – деньги, выплаченные физическим лицам-предпринимателям.

Например, 594 тысяч гривен заплатили за мониторинги и анализы, которые оказались скопированными отчетами с сайта «ОПОРА», которые находятся в общем доступе.

По этому и другим фактам Печерское управление полиции ГУ Нацполиции Киеве расследует уголовное производство по части 4 статьи 159-1 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время вопрос прекращения госфинансирования «Голоса» обжалуется в суде.

В руководстве партии, решение НАПК считают политическим, а сам вывод агентства некорректным. Что же касается сути претензий, то заместитель председателя партии Андрей Осадчук не смог их прокомментировать – сослался на то, что продолжается судебный процесс. Также он затруднился ответить на вопрос о расходах партии за период, который НАПК еще не анализировало: «Я не знаю, я же не финансист».

Политические партии получают государственное финансирование с 2016 года. Кроме того, партии могут, соблюдая законодательство, получать средства от доноров – сторонников партий или бизнеса. О полученных и израсходованных средствах политсилы должны ежеквартально отчитываться. Правда, из-за карантина Верховная Рада разрешила партиям не подавать отчеты. Этим парламентские партии пользуются и поныне.

Партия «Голос» первые деньги из бюджета получила в 2020-м. Тогда ей выделили 139 миллионов гривен (еще 60 миллионов поступило партии как частные взносы). Отчетов подали только за первые два квартала. На 2021 год партии было предусмотрено 81,5 миллиона гривен из бюджета (сейчас из-за решения НАПК о приостановлении финансирования не все средства перечислены). На 2022 год «Голосу» запланировано 103,5 миллиона гривен из бюджета.

Законопроект, возобновляющий обязательную отчетность партий об их финансах, народные депутаты должны были рассмотреть на последнем перед зимними каникулами заседании парламента. Однако в зал его так и не вынесли.

Напомним, ранее народный депутат Соломия Бобровская заявила, что фракция «Голос» в Верховной Раде на своем заседании проголосовала за увольнение с должности руководителя фракции Ярослава Железняка.

В декабре в парламентской фракции «Голос» сменилось руководство – предыдущий глава пытается «удержаться за кресло».

Отметим, что еще в июле 2021 года нардеп Бобровская заявила, что «Голоса» больше не существует, потому что она и большинство ее коллег выходят из состава партии.