Одиозную главу николаевской «инфекционки» Федорову сняли с должности – за это проголосовали 42 депутата

Во вторник, 21 декабря, в ходе пленарного заседания Николаевского областного совета, 42 депутата сняли с должности главу КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлану Федорову.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Перед депутатами выступил начальник управления здравоохранения Максим Безносенко, докладывая по отчету Минздрава. В целом, он говорит о нарушениях, которые были найдены в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», а также их вывод о целесообразности пребывания Федоровой на должности главы КНП.

После выводов комиссии Минздрава он заявил о предоставлении от главы ОГА об увольнении Федоровой.

— Наше медсообщество, когда узнало о сессии, попросило выразить свое мнение относительно сложившейся ситуации, - сказал Безносенко.

После чего к депутатам вышел глава БСМП Александр Демьянов. Он раскритиковал Федорову, напомнив о ее поведении в ходе встречи с заместителем министра здравоохранения.

— Есть такие времена, когда свои тараканы нужно загнать в стойло и выполнять нужды для блага общества, - сказал Демьянов.

Также он напомнил о ее отношении к Генеральному директору Нибулон Алексею Вадатурскму, которого она активно критикует, несмотря на его помощь больнице.

— Мы никогда не позволим себе сказать кривое слово в адрес тем, кто помогает нашим пациентам. Те доводы, которые приводят в соцсетях Федорова, не отражают наше отношение., - добавил Демьянов.

К депутатам вышли главврачи областных учреждений. Глава Центра экстренной медпомощи Андрей Самойлов раскритиковал Федорову, отметив, что больница превратилась в частное заведение, перед каретой скорой помощи в инфекционной больнице закрывают двери.

Несколько депутатов, при этом, возмутились, что перед ними решили выступить врачи. Депутат от ОПЗЖ Олег Солтыс заявил Замазеевой, что в повестке дня нет выступления врачей. Между Солтысом и врачами началась перепалка, при этом депутат упомянул, что лично звонил и не получил помощи. Об этом же до этого сказал депутат Владимир Фроленко, подчеркнув, что лично дважды звонил Демьянову, но тот «даже не перезвонил».

Федорова, выйдя к депутатам, заявила, что два года назад ей аплодировал зал, некоторые врачи убегали, но она не боялась и лечила людей. Сегодня же, по ее мнению, происходит политический заказ «по выводам так называемой МОЗ».

— Два часа побегали по больнице, ни одной цифры, кроме общих фраз, - заявила Федорова.

Она, зная что это будет, пригласила «международные организации», они провели аудит и как выяснилось, что их стационар соответствует всем требованиям, в том числе и международным. При этом, имени организации, которая проводила аудит в больнице, она не назвала.

Демченко предложила создать рабочую группу. Замазеева предложила рассмотреть вопрос о снятии Федоровой с должности директора «инфекционки» и выставила его на голосование.

— Нарушения законодательства и устава предприятия дают основания считать, что Федорова неоднократно нарушила уставные и трудовые обязанности по поводу предоставления медпомощи населению, - сказала Замазеева.

В итоге, 42 человека проголосовали за ее отставку.

Напомним, ранее начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай заявила, что руководство КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» выборочно принимало пациентов. А Президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров рассказал об итогах проверки в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», отметив многочисленные нарушения.

В ходе проверки в КНП комиссией Министерства здравоохранения было выяснено, что только 10% пациентов в больницу попадают по экстренной помощи. Остальные 90% каким-то образом попадают в больницу самостоятельно. Учитывая, что в КНП, которое является опорным, должны лечить только пациентов с самым тяжелым состоянием, возникает вопрос, как 90% пациентов добираются до больницы.

Сотрудники управления Южного офиса Государственной аудиторской службы в Николаевской области провели ревизию в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» и выявили нарушений в общем на 3,5 миллиона гривен. В частности, было выявлено, что директор КНП Светлана Федорова выплачивала «ковидные» надбавки не только медперсоналу, но и бухгалтерам, секретарям, отделу кадров. Также были выявлены нарушения, которые касались оформления гуманитарной помощи, выделенной «Нибулоном».

Материалы этой ревизии приобщили к уголовному производству, которое было открыто в марте текущего года по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью и служебным положением»).

Также напомним, еще раньше Светлана Федоровна отказалась предоставлять журналистам копию контракта, который с ней заключила экс-глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко. В то же время, Виктория Москаленко также отказалась предоставлять копию контракта, который заключен между областным советом и директором КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светланой Федоровой, сославшись на то, что в контракте есть конфиденциальная информация. Спустя несколько месяцев Федорова все же показала контракт, в котором прописана условная среднемесячная зарплата – 135,4 тысячи гривен в месяц.

Позже выяснилось, что она просила у Николаевского областного совета увеличить ей зарплату со 137 до 167 тысяч гривен, но ей отказали. В итоге выяснилось, что она в летние месяцы получала по 160 тысяч гривен ежемесячно.