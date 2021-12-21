В управлении спорта Николаевской ОГА представили нового руководителя

Исполняющим обязанности начальника управления молодежи и спорта Николаевской областной государственной администрации стал мастер спорта Украины международного класса по греко-римской борьбе Михаил Николаев.
Об этом стало известно во время сессии Николаевского областного совета 21 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Николаев отметил, что является «человеком из спорта».
— Я был заместителем отдела по вопросам физической культуры и спорта у Виктора Николаевича (экс-начальник управления, - ПН), сейчас исполняющий обязанности. Мастер спорта Украины международного класса по греко-римской борьбе. Человек из спорта, поэтому готов к общению, к работе, к сотрудничеству, — рассказал он.
Справка:
Михаил Николаев – мастер спорта Украины международного класса по греко-римской борьбе, член национальной сборной с 2004 по 2009 годы, призер чемпионата Европы, Кубка мира, чемпионата мира среди военнослужащих. Руководитель общественной организации «Борцовская слава» по развитию греко-римской борьбы в Николаевской области».
Напомним, ранее губернатор Ким заявил, что берет на себя ответственность за сферу спорта, и анонсировал кадровые изменения