В управлении спорта Николаевской ОГА представили нового руководителя

Исполняющим обязанности начальника управления молодежи и спорта Николаевской областной государственной администрации стал мастер спорта Украины международного класса по греко-римской борьбе Михаил Николаев.

Об этом стало известно во время сессии Николаевского областного совета 21 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Николаев отметил, что является «человеком из спорта».

— Я был заместителем отдела по вопросам физической культуры и спорта у Виктора Николаевича (экс-начальник управления, - ПН), сейчас исполняющий обязанности. Мастер спорта Украины международного класса по греко-римской борьбе. Человек из спорта, поэтому готов к общению, к работе, к сотрудничеству, — рассказал он.

Справка:

Михаил Николаев – мастер спорта Украины международного класса по греко-римской борьбе, член национальной сборной с 2004 по 2009 годы, призер чемпионата Европы, Кубка мира, чемпионата мира среди военнослужащих. Руководитель общественной организации «Борцовская слава» по развитию греко-римской борьбы в Николаевской области».

Напомним, ранее губернатор Ким заявил, что берет на себя ответственность за сферу спорта, и анонсировал кадровые изменения